Protesta e spettacolo. Oltre 14mila al Manuzzi

Spettacolo in campo e sugli spalti. Altro non poteva riservare un match tanto importante come quello fra Cesena e Palermo, due tifoserie anche amiche. Pubblico delle grandi occasioni al Manuzzi con oltre 14mila presenze, 14.423 per la precisione: 7.655 gli abbonati, 6.768 i paganti, di cui 1.509 i tifosi ospiti. Si è chiusa, dunque, a quota 7.655 la campagna abbonamenti, il termine ultimo era proprio ieri. Lo scorso anno la spinta del salto in B aveva fatto salire vicinissimo agli 8.000.

Già nei momenti precedenti alla partita attorno all’Orogel Manuzzi l’aria era frizzante: l’ambiente sapeva che la partita sarebbe stata di spessore. Dalla rotonda Edmeo Lugaresi all’Orogele Manuzzi ieri pomeriggio si sono visti tifosi bianconeri e rosanero percorrere via Spadolini in due flussi continui, scambiandosi saluti e cori vicendevoli. Un vero e proprio spettacolo biancorosanero tutt’attorno all’impianto. Poi si entra allo stadio: il fischio d’inizio si avvicina sempre più e attorno al rettangolo verde l’unico rumore che si sente è Romagna Capitale che risuona dagli altoparlanti. I tifosi sono in silenzio da ambo le parti, in segno di protesta per la tessera del tifoso, limitazione imposta anche in questa gara. Dalla balconata della Curva Mare un unico striscione: "Trasferte libere… per tutti!". Nel secondo tempo coperto da un "Cesena saluta Palermo". A interrompere il silenzio, però, ci pensano i circa 1.500 palermitani, che al quarto d’ora si fanno sentire con due cori in tema. Prima "Libertà per gli ultras" e poi "Trasferte libere".

Allo scoccare della mezz’ora sale in cattedra la Curva Mare: un "Cesena, Cesena, Cesena" è risuonato per tutto l’Orogel Manuzzi, forte e chiaro da far tremare tutto l’impianto. E la squadra subito ha risposto presente: un contropiede iniziato da Blesa, portato avanti da Berti e finalizzato da Shpendi ha fatto tremare i polsi di Joronen. In tribuna non sono mancati tanti volti noti, sia al mondo bianconero sia a quello palermitano, a partire dai doppi ex come Rino Foschi, ds da ambo le parti, e Giovanni Ricciardo, cannoniere sia al Manuzzi che al Barbera. Ma anche l’ex ds bianconero Stefano Stefanelli. In tribuna, anche il coordinatore del settore giovanile del Monza, Sergio Floccari.

Enrico Magnani