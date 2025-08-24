Protesta in viale Abruzzi: "Troppo inquinamento"

I cittadini che abitano in viale Abruzzi (strada parallela a viale Marconi, zona residenziale della Fiorita) dovranno attendere alcuni mesi per sapere se avrà qualche esito la petizione con settanta firme presentata al Comune il 17 febbraio scorso (era indirizzata al sindaco Enzo Lattuca e al vicesindaco con delega a lavori pubblici, mobilità e sport Christian Castorri) per ottenere il ripristino del senso unico della loro strada come era fino al 2021. Fino a ora, sono già passati sei mesi, non c’era stata alcuna risposta, cosa peraltro accaduto anche in altri casi.

"Siamo vittime del traffico e dell’inquinamento di ogni genere" dicevano, e dicono tuttora, i cittadini. Nella petizione avevano esposto i fatti partendo dal 2014, quando l’amministrazione guidata dall’allora sindaco Paolo Lucchi, dopo rilevazioni, incontri e assemblee che andarono avanti per un anno e mezzo, decise di modificare la viabilità istituendo il senso unico in viale Abruzzi.

La situazione migliorò notevolmente, ma nel 2021, quando fu chiuso per lavori il viadotto Kennedy, fu ripristinato il doppio senso di circolazione. Avrebbe dovuto essere un provvedimento temporaneo, invece nel febbraio 2022, quando il viadotto Kennedy fu riaperto, in viale Abruzzi rimase il doppio senso di circolazione. Il 6 luglio 2022 fu inviata una mail al Comune per chiedere delucidazioni e il 1º agosto arrivò la risposta: il senso unico (con corsia riservata ai bus) non era stato ripristinato dopo un incontro col quartiere. Il 17 novembre 2022 partì un’ulteriore comunicazione nella quale veniva evidenziato che il Quartiere Fiorenzuola non aveva mai organizzato incontri sulla questione, ma non ci fu alcuna risposta.

Per evidenziare i disagi dovuti all’inquinamento atmosferico, acustico e ai pericoli dovuti all’inadeguatezza della rete stradale che rende impossibile uscire in sicurezza dai passi carrai, i residenti hanno compiuto rilevazioni dei flussi di traffico dalle quali risulta che dalle 7.30 alle 8.30 di ogni mattina transitano in viale Abruzzi più di 500 auto dirette verso la rotonda stadio e un centinaio in direzione opposta, e che molte auto procedono a velocità elevata nonostante il limite di 30 chilometri orari (i controlli della polizia locale sono praticamente inesistenti) e la presenza di un dosso artificiale che causa rumori e vibrazioni negli edifici circostanti.

Per smuovere le acque è stata necessaria un’interrogazione presentata il 9 luglio scorso dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gigliola Zuccali. Dopo un mese ha risposto il vicesindaco Christian Castorri: nei prossimi mesi di ottobre e novembre viale Abruzzi verrà chiuso per lavori relativi all’installazione della rete di teleriscaldamento e il rifacimento dei sottoservizi. Entro la fine dei lavori, si impegna il vicesindaco, il Comune assumerà un orientamento definito, il più possibile condiviso con i residenti, le attività economiche e i firmatari della petizione.