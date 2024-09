Protesta pacifica per il trasferimento della Caritas

Il "Comitato pro sicurezza centro storico" torna sull’abbandono dei Frati di San Francesco nella chiesa dei cappuccini, dove la Curia ha deciso di trasferire la sede della Caritas. "Abbattere muri e costruire ponti – dicono gli esponenti del comitato –, è da queste parole che è nato il nostro pensiero, in maniera del tutto apolitica e pacifica, che ha portato alla protesta pacifica. Una folla ordinata e silenziosa di cittadini si è unita e ha fatto parlare solamente i cartelloni con scritte di speranza per un futuro incerto. È una protesta volta a sottolineare il dispiacere per l’addio dei frati e l’incertezza per il futuro della Caritas".