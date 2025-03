Protesta contro il ponte: “Costruito a ridosso di casa mia, tutti quelli che passano mi guardano”

Cesena, 1 marzo 2025 – Il ponte della ‘discordia’. Costruito nell’estate 2023 a Sala di Cesenatico, in prossimità di via Pisciatello (civico 2), questo ponticello in legno che attraversa il fiumiciattolo ed è del tutto in armonia con l’ambiente e la natura circostante, sta però rendendo impossibile la vita a Giovanni Soldati. Un pensionato che abita proprio lì, a una decina di metri da quel ponte, e ha iniziato una ‘guerra’ a suon di lettere con il Comune di Cesenatico per chiedere la demolizione della struttura. “Il problema è che il ponte è proprio a ridosso dell’ingresso della mia casa – dice Soldati, che vive con la moglie in una bella bifamiliare in aperta campagna e si dedica ancora all’agricoltura -. Da quando l’hanno costruito non vivo più. La mia privacy, e quella della mia famiglia, è finita”.

In effetti lì, quando il tempo lo consente e specialmente nel fine settimana, passano ogni giorno decine e decine di persone a piedi che passeggiano sulla riva del fiume, arrivano ciclisti con le mountain bike, e tanti amanti dei cani a passeggio con i loro animali. “Questo ponte è un danno enorme per la mia abitazione che ha subito anche una svalutazione economica da quando è stato costruito – dice Soldati – abbiamo contattato il comune di Cesenatico più volte, perché il ponte è ovviamente da spostare. E’ troppo attaccato a casa mia. Dal confine ci sono solo tre metri. Ma, dico io, visto che poco più in là non ci sono case, e un ponte in mezzo alla campagna non avrebbe creato alcun disagio, perché farlo proprio a fianco della mia casa? Il Comune poi dovrebbe piantare siepi per impedire gli sguardi indiscreti. Qui non si vive più, ti guardano tutti in casa e parcheggiano selvaggiamente a ridosso del mio cancello. Per non parlare della pendenza della stradina in ghiaia che dal ponte arriva al mio cancello. I ciclisti spesso cadono e si fanno male. E poi tocca me a soccorrerli”.

Insomma, un ponte nato male, secondo Soldati che è ricorso alle vie legali e, assistito dal difensore Riccardo Luzi, ha già scritto parecchie lettere al Comune di Cesenatico, e ha ottenuto risposta. In una lettera di qualche mese fa, la dirigente comunale di settore precisava che “le lamentele manifestate risultano tardive, in quanto i lavori sono ultimati e collaudati da tempo. La ciclovia è stata legittimamente realizzata, previa acquisizione di tutti i pareri necessari. L’abitazione del signor Soldati insiste da sempre su un tratto di viabilità pubblica, del quale l’intervento non ha alterato lo stato”. In altre lettere venivano messi in luce problemi e irregolarità catastali della abitazione. Ma anche se tutto parrebbe suggerire e a Soldati che è il momento di mettersi il cuore in pace, lui non si arrende e “continua la battaglia legale contro quel ponte che mi ha rovinato la vita”.