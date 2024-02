La protesta dei trattori al casello dell’autostrada: oggi puntano al mercato ambulante

Cesena, 17 febbraio 2024 – Per tutta la giornata di ieri è continuato il presidio degli agricoltori che coi loro trattori si sono posizionati nella zona di Pievesestina antistante il casello autostradale di Cesena Nord.

La protesta dei trattori

L’intento è quello di continuare a protestare chiedendo interventi al Governo e in sede europea in relazione ai temi di una politica agricola che sta creando crescenti difficoltà al comparto. Per far sentire la loro voce, in due momenti della giornata, altrettanti gruppi si sono mossi dal grande parcheggio per effettuare un corteo lungo le strade del quartiere, arrivando fin davanti alle sbarre del casello dell’A14.

Il traffico ha ovviamente subìto dei rallentamenti, ma la circolazione non è mai stata bloccata, grazie sia alla presenza delle forze dell’ordine che hanno vigilato sul rispetto delle regole, sia allo spirito pacifico col quale si sono mossi i manifestanti, intenzionati a non creare problemi alla collettività, ma piuttosto a far conoscere le loro ragioni, chiedendo la solidarietà dei cesenati. E in effetti diversi hanno risposto, a parole o con gesti di apprezzamento compiuti mentre percorrevano la zona nella quale da giovedì è stato istituito il presidio.

Nella giornata di ieri inoltre il gruppo ha ricevuto la visita del parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che si è trattenuto coi manifestanti confrontandosi sui temi della protesta, rivendicando il suo storico interessamento alla questione. Giovedì a incontrare i manifestanti era invece stato il sindaco di Cesena Enzo Lattuca.

La protesta continuerà anche oggi, quando una delegazione di agricoltori probabilmente raggiungerà la zona del mercato ambulante per incontrare i cesenati e fare volantinaggio. Il presidio a Pievesestina terminerà invece in serata, dopo di che, un po’ come accadrà a livello nazionale, si decideranno le prossime mosse. Che potrebbero anche prevedere la partenza di una delegazione verso Roma.