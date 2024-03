Protesta trattori, agricoltori uniti. Lunedì l’incontro con il sindaco

Hanno invaso con i loro trattori le strade e le piazze di Forlì, Verona, Roma, Cesena. Ieri la protesta è continuata a Pesaro dove gli agricoltori cesenati sono andati ad incontrare i marchigiani. Un primo risultato, gli agricoltori di tutta Italia, l’hanno raggiunto: quello di un unione che va oltre il piccolo territorio di provincia. "Il 28 febbraio 2024 rimarrà una data storica – spiega l’agricoltore forlivese Denis Franchini – agricoltori e allevatori insieme ai pescatori, mobilitati da settimane contro la crisi, hanno fatto un passo decisivo verso la costruzione dell’unità: è nato il Coordinamento degli agricoltori e pescatori italiani, per condividere il progetto e per restituire dignità a chi lavora la terra e nel mare e costruire un’alleanza forte con la società in nome del diritto al cibo e al territorio. Abbiamo uno statuto, un marchio registrato a Roma, che unisce una buona parte di agricoltori e pescatori d’Italia. Uniti si vince".

Forte è il grido unitario che sale dagli agricoltori in queste settimane con i presidi anche a Cesena, che sono durati tre giorni nella zona di Pievesestina, e i trattori che hanno sfilato nelle strade con i clacson e le bandiere. Gli agricoltori vogliono una nuova riforma agraria e dell’agroalimentare.

"Lunedì mattina incontreremo nuovamente il sindaco di Cesena e presidente della provincia Enzo Lattuca – spiega l’agricoltore cesenate Loris Mengozzi – è tempo che la politica metta mano alle questioni più urgenti per impedire il tracollo delle attività produttive agricole. Quello che chiederemo al presidente della Provincia è di intercedere con la Regione per portare avanti le nostre ragioni. I sindaci ci hanno sempre sostenuto nella nostra battaglia, abbiamo già incontrato il sindaco Lattuca al presidio di Pievesestina, il sindaco Monica Rossi di Mercato Saraceno e il sindaco di Sarsina Enrico Cangini. Incontriamo però un muro di gomma da parte delle associazioni agricole che non ci rappresentano più, noi siamo in piazza a manifestare e loro sono negli uffici a sedere nelle poltrone. Non vogliamo contributi, ma vogliano avere un reddito equo dal nostro lavoro perché negli ultimi 20 anni abbiamo perso il reddito e ci troviamo con le aziende che sono invendibili".

"Al sindaco di Cesena, lunedì prossimo, chiederemo il ritorno di una consulta agricola nel Comune di Cesena – dice l’agricoltore cesenate Davide Rossi - un organo di dialogo e di raccordo tra l’Amministrazione comunale e gli agricoltori".

Annamaria Senni