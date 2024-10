Proteste dei commercianti: "Festa di Halloween snobbata"

Festa a sorpresa. Magari bella per gli invitati, ma meno per chi deve organizzarla. Con questo spirito Piero Mongelli del bar e ristorante ‘Semplice’ in via Zeffirino Re, a nome di un gruppo di operatori commerciali, ha contestato le modalità con le quali ci si sta avvicinando alla ricorrenza di Halloween.

"Il 31 ottobre cade di giovedì – analizza Mongelli – e dunque molte attività, in assenza di comunicazioni ufficiali, hanno già programmato di osservare il tradizionale giorno di chiusura. In queste ore siamo invece venuti a sapere che durante il pomeriggio verranno organizzati spettacoli itineranti e animazioni. Riconosco all’assessora Francesca Lucchi l’attenzione e la disponibilità al dialogo che in questi mesi ha più volte dimostrato, è però un peccato che dall’Accento, che curerà le iniziative, non si sia sentita alcuna voce: avremmo potuto confrontarci, coordinarci e magari approntare insieme un programma strutturato". Mongelli cita anche i problemi che sta attraversando il centro storico: "Serve lavorare insieme per tornare ad animarlo, per sottrarlo alle cattive frequentazioni. Ogni evento in grado di andare in questa direzione è bene accetto, ma la programmazione comune è essenziale". Sul tema è arrivata la replica della assessora alle attività produttive Francesca Lucchi: "Si tratta di un investimento di bassa entità, inferiore ai cinquemila euro. L’intento è fare da corollario con qualche spettacolo, contando sul fatto che ogni 31 ottobre bambini e famiglie spesso si concedono una passeggiata in centro. Fosse stato un progetto più ambizioso e con maggiori fondi a disposizione avremmo operato in maniera diversa. Fermo restando il fatto che se i commercianti volessero decidere di tenere aperto hanno ancora tutto il tempo per farlo, concordiamo sul valore del confronto tra le parti, che continueremo a perseguire con convinzione".