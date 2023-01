Protezione Civile alla ricerca di volontari

Cerchiamo Volontari. È questo l’appello lanciato dall’associazione di volontariato Radio Soccorso Cesenatico-Protezione Civile, presente sul territorio e attiva in vari ambiti (calamità naturali, emergenze dei residenti e del territorio), in collaborazione con il Comune. Gli interessati possono contattare l’associazione no profit al 348-4616221, sulle pagine social o sul sito internet www.radiosoccorsocesenatico.com. Radio Soccorso Cesenatico-Protezione Civile è al 92 di via Saffi in centro città.