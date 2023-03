Protezione civile, incendio distrugge un automezzo

di Giacomo Mascellani

Un incendio ha distrutto un automezzo della Protezione civile di Cesenatico e danneggiato seriamente lo spazio fra le sedi dell’associazione e dei Vigili del fuoco volontari di Cesenatico. È accaduto attorno all’una e mezza di lunedì notte, quando a prendere fuoco è stato un vecchio furgone Ford Transit in dotazione all’associazione di volontariato della Protezione Civile-Radio Soccorso di Cesenatico, situata in via Saffi, accanto alla sede dei Vigili del fuoco volontari.

Le cause non sono ancora state accertate ma non si esclude che si tratti di un atto doloso. Oltre a devastare l’automezzo, le fiamme, sviluppatesi sotto una grande tettoia, hanno causato danni anche ad un gommone e ad altre attrezzature della Protezione Civile. Inoltre sono stati danneggiati i locali interni della sede, dove le pareti, i soffitti e tutto il materiale presente all’interno, sono anneriti. Anche se il fuoco non ha devastato l’edificio di proprietà del Comune e non ha intaccato le pareti portanti, il soffitto della tettoia è tutto da ripristinare e il nero che ricopre ogni cosa all’interno, ha reso parte della struttura inagibile, con l’autorimessa che necessita di radicali interventi di ristrutturazione prima che possa tornare utilizzabile.

I primi ad intervenire sono stati gli stessi volontari dei Vigili del fuoco della sede accanto, che lunedì notte era chiusa. L’incendio è stato poi domato da cinque squadre di Vigili del fuoco, due provenienti da Cesena, due da Savignano sul Rubicone e un mezzo d’appoggio dalla sede di Forlì. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per mettere in sicurezza l’area, che è stata interdetta in attesa di effettuare tutte le verifiche alla tettoia e anche all’interno dell’edificio. I danni sono ingenti e del caso se ne occupano i carabinieri di Cesenatico che hanno immediatamente avviato le indagini e seguono varie piste.

Il sindaco Matteo Gozzoli è giunto sul posto nel cuore della notte ed è molto rattristato: "E’ stato un incendio con conseguenze molto serie. La prima cosa che voglio fare è esprimere grande solidarietà a tutti i volontari di Radio Soccorso ed ai Vigili del fuoco volontari, che si impegnano senza sosta per la nostra comunità, sacrificando il loro tempo libero. I fatti di questa notte sono un duro colpo anche per il morale. I carabinieri di Cesenatico stanno ricostruendo i fatti e indagano per capire le cause dell’incendio. Attendiamo come sempre con fiducia i primi riscontri del loro lavoro. Intanto sono anche in contatto con la vicepresidentessa della Regione Irene Priolo e con il presidente Stefano Bonaccini, che sto tenendo aggiornati costantemente sulla situazione".