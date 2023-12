Protezione civile, oggi cessa l’allerta meteo

Oggi cessa l’allerta meteo della Protezione civile per il forte vento di burrasca e le condizioni meteo marine avverse, che nella giornata di ieri hanno obbligato i pescatori e i titolari delle concessioni demaniali ad adottare delle misure di sicurezza.

L’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico in merito all’allerta meteo ha emanato un documento in cui ha sollecitato le cooperative dei pescatori e le associazioni nautiche diportistiche a rinforzare gli ormeggi, sorvegliare le barche in porto, attivare canali radio con l’autorità marittima e a consultare i bollettini meteo. Nella giornata odierna le condizioni meteo sono previste in miglioramento.