Protezione Civile, piano presentato alle frazioni

Oggi si tiene il secondo incontro per la presentazione del nuovo piano di Protezione Civile di Cesenatico. L’appuntamento è alle 20.30 al cineteatro Letizia di Sala, per i residenti e agli operatori economici delle frazioni di Sala, Cannucceto, Borella-Villalta e Bagnarola. Oltre a chi vive in questi quartieri, sono invitati anche gli imprenditori, i liberi professionisti, i commercianti, i ristoratori, gli artigiani e gli agricoltori che hanno attività in questi territori. Il piano prende in esame le diverse situazioni di rischio dopo un’attenta analisi delle specificità del territorio.

Il documento è diviso in base a situazioni di pericolo che possono venirsi a creare, sia le situazioni cosiddette "con preannuncio" che le situazioni "senza preannuncio". Tra le prime sono comprese criticità idraulica, criticità idrogeologica, criticità per temporali; le seconde sono invece terremoti, incendi boschivi, incidenti industriali e criticità sulla mobilità.

Ricevute le diverse allerte, viene prevista l’apertura del Coc, il Centro operativo comunale. Il Presidio operativo ed attiva rapporti informativi costanti con la Protezione Civile regionale, con la Prefettura di Forlì-Cesena e con il sindaco. In caso di necessità, il Presidio operativo può richiedere l’attivazione dei volontari della Protezione Civile, tramite personale reperibile del Servizio sicurezza territoriale e Protezione Civile di Forlì-Cesena.

g.m.