‘Prova d’attore’ si presenta con un monologo di Mercadini

Al teatro Elisabetta Turroni di Sogliano stasera alle 21 sarà svelato il cartellone di ‘Prova d’attore’, la rassegna che compie venticinque anni. La manifestazione partirà sabato 20 gennaio e si svilupperà fino ad aprile 2024. Nel corso della serata speciale ad ingresso gratuito sarà presentato anche il manifesto ufficiale della rassegna, ispirato a un’opera pittorica realizzata dall’artista toscano Enrico Pantani.

La serata sarà impreziosita dall’intervento scenico di Roberto Mercadini ‘Di cosa parliamo quando parliamo d’amore’, un monologo scritto per una riflessione condivisa contro la violenza sulle donne.

Al termine, lo staff di Sillaba sarà a disposizione per illustrare le modalità della campagna abbonamenti e dell’ingresso ai singoli spettacoli in programma, con la possibilità - per chi lo desidera - di confermare già i propri posti.