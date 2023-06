Prove dal 21, commissioni miste

Le commissioni d’esame di maturità nel territorio provinciale di Forlì-Cesena sono state formate con le nomine dei tre commissari esterni, unitamente a tre insegnanti interni, comunicate alle scuole dal 1° giugno scorso.

I sei commissari saranno guidati dal presidente di commissione esterno.

Sono state dunque ripristinate le commissioni miste in vigore fino al 2020, quando fu varato l’esame con la sola prova orale, anche in quell’occasione per situazioni emergenziali a causa della pandemia da Coronavirus.

Le commissioni si riuniranno lunedì 19 giugno, e martedì 13 si terrà in Provveditorato in una riunione di tutti i presidenti. I primi esami orali nelle scuole superiori della nostra provincia inizieranno mercoledì 21 giugno.