Provimm, partner americano per il mercato del lusso

Il mercato immobiliare del lusso e internazionale è l’obiettivo della nuova partnership commerciale tra l’agenzia immobiliare cesenate Provimm (fondata da Loris Spronelli, padre dell’attuale Ceo di SoloAffitti Silvia Spronelli), e il franchising americano Coldwell Banker. "La nostra storia e il nostro successo imprenditoriale sono strettamente connessi alla città di Cesena, dove nel tempo siamo riusciti a ritagliarci un ruolo di primo piano nel settore delle vendite. - dichiara Loris Spronelli, fondatore di Provimm. – Tra i valori fondanti della nostra cultura aziendale, abbiamo sempre messo al primo posto la formazione dei nostri agenti, perché crediamo che ampliare le conoscenze del personale, comporti un up-grade diffuso, in grado di posizionare la nostra realtà tra i top player del settore".

Il gruppo californiano con più di 100.000 agenti è specializzato nella vendita di immobili luxury ed è presente in 41 diversi Paesi nel mondo. Coldwell Banker, che in Italia può contare su una rete di 96 agenzie, ha individuato in Provimm un alleato strategico per aumentare la capillarità della sua rete, attivare sinergie virtuose e allargare il suo bacino di servizi e attività. "Un’occasione che, al contrario, proietta Provimm e SoloAffitti verso un mercato più esteso e di alta fascia – spiega l’azienda cesenate in una nota – . In più, grazie al supporto di SoloAffitti, Coldwell Banker -Provimm è pronta a offrire a investitori, che cercano immobili da mettere a reddito, soluzioni immobiliari con rendite massimizzate e soprattutto garantite, grazie a prodotti esclusivi di proprietà e soluzioni innovative come SoloAffittiPay, che garantisce il pagamento puntuale del canone di locazione, anche quando l’inquilino dovesse smettere di pagare l’affitto". L’inaugurazione della sede cesenate in via Cesare Battisti 109 si terrà il 31 maggio alle 17.30.