Provincia ‘bicefala’: primi consensi "Vantaggi per la città e le imprese"

Tutti uniti per Cesena capoluogo, poiché il riconoscimento dell’ambito status produrrà vantaggi economici e benefici in termini di maggiori servizi. Dal settore economico e produttivo e dalle forze sociali cittadine si levano le prime reazioni molto positive all’impegno comune a cui il sindaco Enzo Lattuca ha chiamato la città per ambire alla acquisizione mai ottenuta della contitolarità di capoluogo di provincia insieme a Forlì.

"Il riconoscimento – mette in luce il segretario di Confartigianato Stefano Bernacci – è un traguardo che avrebbe benefici concreti e rilevanti per la città e di riflesso per il tessuto imprenditoriale, accrescendo la possibilità per Cesena di intercettare certe tipologie di finanziamenti, concorrere con maggiore potere contrattuale ai bandi, accrescere più in generale il peso specifico e la caratura della città".

Cesena figura dopo Forlì nella denominazione della Provincia ma non risulta capoluogo come la città cugina, a ormai 30 anni dall’istituzione della provincia nel 1992. Approvando un emendamento alla legge in discussione di riforma delle Province sarà possibile procedere alla parificazione senza nulla togliere a Forlì, ha spiegato il sindaco in consiglio comunale.

"Se, come si evince, si è stati bloccati da un inghippo burocratico – aggiunge Bernacci – e ora è finalmente possibile intervenire in sede legislativa, non va perso il treno. Non si tratta di una rivendicazione campanilistica e il riconoscimento non serve al pedigree, ma conferisce lo status di capoluogo cioè una serie di vantaggi per rendere il Comune più competitivo con benefici e opportunità a cascata per imprese, cittadini e un territorio più favorevole allo sviluppo"

"È dunque importante che tutto il sistema territoriale – osserva il segretario Bernacci – dall’ente pubblico agli attori economici e sociali e alle forze politiche di tutti gli schieramenti si coordinino e facciano massa critica per richiedere e caldeggiare l’ottenimento di questo riconoscimento dovuto. Si tratta di un traguardo che favorirebbe non solo Cesena, ma anche una Provincia più forte e integrata, quella che Confartigianato ha sempre richiesto che fosse, in cui il pari livello di capoluogo tra Forlì e Cesena può rappresentare un grande valore aggiunto in termini di competitività e attrattività".

Andrea Alessandrini