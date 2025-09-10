Provincia, il punto sugli edifici: "I cantieri sono stati completati, adesso le superiori sono pronte"

Finisce il dispersivo risiko degli istituti scolastici superiori cesenati che ha costretto negli ultimi anni studenti (11.233 nel Cesenate) e docenti ad una transumanza di condivisione forzata di spazi, incastri di orari e doppi turni che hanno creato disagi e innescato proteste. "Grazie ad un investimento di 15 milioni di fondi del Pnrr la Provincia di Forlì-Cesena - dice il presidente Enzo Lattuca, oltreché sindaco di Cesena - ha quasi completato gli interventi per riqualificare l’insieme dell’edilizia scolastica. Da ora in poi a Cesena e Cesenatico, ogni polo tornerà ad avere la propria identità".

"Un grande piano di edilizia pubblica - aggiunge Nicola Dellapasqua, consigliere delegato all’edilizia scolastica cesenate e sindaco di Savignano - in capo alla Provincia, che ha dimostrato di avere la vitalità e la capacità per innovare le scuole cesenati". Numerosi cantieri hanno occupato gli spazi per tre anni e dal 15 settembre i ragazzi cesenati si troveranno davanti edifici più sicuri ed efficienti, spazi più sereni ed accoglienti. Strutture scolastiche che, per una discreta percentuale, sono frequentate anche da ragazzi che vengono da fuori provincia. Restano ancora miglioramenti da effettuare, evidenzia Enzo Lattuca, ma si tratta prevalentemente di interventi estetici. Ciò che conta è che si esce dall’emergenza degli ultimi anni.

Gli investimenti già andati destinazione riguardano l’Istituto tecnico Pascal, il Serra e l’Itc Agnelli (1 milione e 460 mila euro); la nuova palazzina e 15 nuovi ambienti all’Agraria Garibaldi-Da Vinci (4 milioni di euro); la manutenzione delle coperture dell’Ite Serra e l’adeguamento sismico della palestra dell’Itt Pascal (2 milioni e 351mila euro in totale).

La crescita degli iscritti degli Istituti tecnici e professionali ma nei prossimi anni la denatalità avrà già inciso negativamente sulla presenza scolastica) era stata la causa principale del disequilibrio degli spazi. Con il miglioramento sismico dell’Itt Pascal, l’intervento più importante, l’istituto tecnico torna a dare vita ad un polo scolastico storico che occupa, sin dal 1962, quella che dal 1911 fu la sede dell’Ospedale di Cesena. Il completamento dei lavori è previsto per la primavera del 2026 per un investimento di 5 milioni e 270 mila euro. Intanto sono tornati a disposizione i locali dell’ala nord, 6 nuovi laboratori, 1 biblioteca, 16 aule. Già nel 2024 erano terminati i lavori del blocco centrale (aula magna, bar, servizi e locali accessori). Oggetto di interventi anche tutte le aree verdi e pedonali, interne ed esterne (224 mila euro di fondi provinciali) del polo tra piazzale Macrelli e via Plauto. Il professionale Versari Macrelli avrà 14 aule nell’edificio della media Plauto. Al polo davanti alla stazione (licei Alpi e Righi) interventi di manutenzione.

La Provincia finanzia infine l’utilizzo di spazi sportivi. Se mancano a scuola il trasporto sarà verso quelli esistenti.