Provincia, impegni per la viabilità: "Circonvallazione di Calabrina, via ai lavori all’inizio del 2026" La consigliera Sara Bartolini è titolare della delega: "Il progetto metterà in sicurezza gli abitati". Capitolo frane: la struttura commissariale ha finanziato finora 23 interventi su tutto il territorio di Forlì-Cesena. .