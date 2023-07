Provincia, la battaglia di Lattuca "Cesena deve diventare capoluogo con gli stessi benefici che ha Forlì"

di Andrea Alessandrini

È arrivato il momento propizio per ottenere, oltre trent’anni dopo la sua istituzione, la contitolarità sostanziale del capoluogo di provincia da parte di Cesena. Il sindaco Enzo Lattuca, che è anche presidente della Provincia di Forlì-Cesena, lo ha comunicato ieri pomeriggio al consiglio comunale nel corso della presentazione del Dup 2024-2026 chiedendo che le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, si facciano carico della conquista da realizzare, favorita finalmente dall’apertura di una varco propizio.

Era il 1992 quando in luogo di Forlì, sorse la provincia di Forlì-Cesena Provincia dell’Emilia-Romagna, istituita su una superficie di 2.377 km quadrati in seguito al ridimensionamento della provincia di Forlì scaturita con la sottrazione da quest’ultima dei 20 comuni che hanno formato la nuova provincia di Rimini. Ma l’euforia cesenate fu fugace, lo status di capoluogo restava in capo solo a Forlì, Cesena ebbe la visibilità dopo il trattino e l’FC nelle vecchie targhe delle automobili.

"Cesena invece non ha ottenuto ,ma invece deve avere, gli stessi diritti e la stessa dignità di Forlì, senza nulla toglierle – ha osservato Lattuca –. Non è principalmente una questione di status, ma di maggiore capacità di ottenere fondi. Sono in ballo vantaggi concreti. Avremmo potuto avere più opportunità nei bandi dei nidi delle scuole di infanzia dove i punteggi ottenuti sono stati minori perché non siamo capoluogo e avremmo ottenuto col Pnrr venti milioni e non dieci per il progetto di rigenerazione Stazione".

Il sindaco Lattuca ha indicato il binario su cui può sfrecciare il treno vincente. "Alla Commissione Affari costituzionali del Senato - ha spiegato – è stato proposto in seno all’iter di approvazione della legge di riforma delle Province che prevede la formulazione di un articolo di legge secondo cui i capoluoghi di provincia sono fissati per legge nel comune che dà denominazione alla provincia. Nel caso di province con doppia o tripla denominazione, il capoluogo è fissato in ciascuno dei comuni che ne danno denominazione. Se tale emendamento fosse approvato sarebbe riconosciuto a livello legislativo il pari livello di capoluogo tanto al comune di Cesena quanto a quello di Forlì".

Le altre province che hanno denominazione multipla con pluralità di città sono Pesaro-Urbino, Massa-Carrara, Barletta-Andria-Trani (in quest’ultima è già stato esplicitato che tutte e tre sono capoluogo).