"Provincia, le priorità sono risorse e funzioni"

di Andrea Alessandrini Sono addirittura quattro i disegni di legge presentati dai partiti di tutte le collocazioni per fare retromarcia sulle province rendendo nuovamente le cariche elettive e rilanciandole così come ente di primo livello, nonché assegnando nuove funzioni e risorse, mentre solo pochi anni fa parevano destinate alla soppressione. Ma il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 voluto dall’allora premier Renzi vide il prevalere dei no e con il disegno di legge Delrio vennero abolite solo le elezioni provinciali, ma non le province che, deprivate di risorse, continuarono a vivacchiare. Ora, la politica è bizzarra, sembra arrivato il momento della rivincita. Presidente della provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca lei era deputato e membro della commissione affari costituzionali, quando la legge Delrio venne approvata. Che posizione assunse? "La Delirio fu la prima legge che ho seguito: parallelamente con la revisione costituzionale si intendeva superare le province e chiuderle. Quella era la posizione del Pd e mia. Ma dal giorno in cui il referendum del 2016 bocciò la riforma, si è presentata la necessità di tornare a ragionare sul migliore funzionamento delle province". Lei è favorevole al ritorno al voto come il suo caro amico sindaco di Ravenna De Pascale presidente dell’Unione Province Italiane? "Lo sono,...