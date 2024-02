Provinciale 10 Cagnona, due km ancora al buio

La provinciale 10 Cagnona che parte da Gatteo e attraversa la zona Bastia, l’abitato di San Mauro Pascoli e arriva fino al mare è sicuramente la strada della provincia di Forlì-Cesena con l’illuminazione più problematica e per certi versi strana e inconcepibile. Da Gatteo alla rotonda della Bastia è illuminata a giorno. Poi diventa buia proprio nel tratto più trafficato, quello della cosiddetta circonvallazione di San Mauro Pascoli, anche se poi si tratta del centro abitato. Quasi due chilometri di buio pesto dove sono accaduti tanti incidenti con anche purtroppo diversi morti e decine di feriti. Poi inizia il tratto della campagna che è di nuovo illuminato a giorno. Una decisione saggia di mettere tantissimi lampioni in quanto ogni tratto di tutti i dieci chilometri della provinciale 10 Cagnona sono stati segnati da incidenti anche gravi e mortali. Da venticinque anni non solo i sammauresi, ma pure gli utenti dei vari comuni della Valle del Rubicone, chiedono che tutta la via venga illuminata e soprattutto le lamentele ci sono per quel buio fra l’inizio e la fine dell’abitato di San Mauro. Ma c’è pure un altro fatto inspiegabile. Da Gatteo al mare c’è una bella pista ciclopedonale protetta che però è monca e, guarda caso, si interrompe nel tratto dell’abitato di San Mauro per poi riprendere all’inizio della zona di campagna. Ultimamente grazie all’interessamento della sindaca Luciana Garbuglia, è stato realizzato un altro piccolo tratto della pista ciclopedonale. Ma non basta. I tecnici della provincia hanno sempre detto che illuminare la strada è una competenza del comune. Quando sarebbe stata fatta la parte mancante della pista ciclopedonale, avrebbe poi eseguito anche tutte le opere interrate per l’illuminazione pubblica di quel tratto mancante. E dall’ufficio tecnico del comune di San Mauro Pascoli confermarono già vent’anni fa che quando la provincia avrà terminato i lavori dell’impianto sotterraneo che collegherà la parte illuminata a monte di San Mauro Pascoli con quella a mare, circa un chilometro e mezzo, avrebbero provveduto a impiantare pali e fili per illuminare la parte ancora buia. Ma ancora non è stato fatto nulla, a parte il piccolo tratto di nuova pista ciclopedonale. Dopo trent’anni, quanto tempo dovranno aspettare gli utenti della provinciale 10 Cagnona e in primis quelli deboli, per vedere risolto un problema gravissimo?