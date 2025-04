Provinciale 53 Mercato-Linaro, il punto sui lavori

Proseguono i lavori per ripristinare la viabilità, previa messa in sicurezza, della strada provinciale n. 53 Mercato-Linaro, nel territorio del Comune di Mercato Saraceno, gravemente compromessa in seguito agli eventi atmosferici accaduti nel maggio 2023. Riguardo i tre dissesti che sono stati oggetto d’intervento al km 8+100, poi al km 11+300, e al km 14+500, è arrivata a conclusione la realizzazione delle opere strutturali. In particolare al km 11+300 la prossima settimana sarà effettuato il ripristino della sede stradale e, dal 18 aprile, verrà riaperta al transito con viabilità regolata a senso unico alternato, con impianto semaforico o movieri, fino alla fine dei lavori stimata il 18 maggio prossimo, salvo imprevisti. Anche al km 14+500 è prevista la proroga della viabilità a senso unico alternato fino alla conclusione dei lavori. In ogni caso va segnalato che su tutti i cantieri aperti restano comunque da completare diverse lavorazioni come il ripristino degli impianti dei sottoservizi, poi la stesura del manto di asfalto, l’alloggiamento delle barriere di sicurezza e altre opere di finitura che potranno determinare temporanei disservizi alla circolazione veicolare.

e. t.