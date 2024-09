Provinciale del Carnaio. I lavori sono già iniziati

Ieri è stato consegnato il cantiere sulla strada SP26 Carnaio (S. Piero-S.Sofia), al chilometro 9,500 a Fonte Paolina di Bagno. Uno degli interventi più complessi messi in campo dalla Provincia di Forlì-Cesena e finanziato dall’ordinanza 13 della struttura commissariale per la ricostruzione. I lavori, che verranno realizzati dal Conscoop attraverso la ditta Clas di Bagno per un importo di 2 milioni di euro, dureranno circa 9 mesi (270 giorni) e prevedono il ripristino del tratto stradale completamente franato dopo l’alluvione di maggio 2023. L’intervento verrà realizzato utilizzando il bypass esistente, realizzato in somma urgenza a pochi giorni dall’alluvione, per garantire la viabilità a senso unico alternato. Le lavorazioni prevedono il ripristino della vecchia sede stradale attraverso, l’utilizzo di terre rinforzate e palificate a valle, mentre a monte verranno installate geostuoie di contenimento. "Questo è un cantiere di grande importanza – commenta Daniele Valbonesi, consigliere provinciale delegato alla viabilità forlivese – perchè la SP26 collega la vallata del Savio con quella del Bidente. La strada è strategica per la vita economica, sociale e turistica delle nostre colline". "L’intervento su questa frana, che è una delle cicatrici più visibili e dolorose lasciate dal tragico maggio 2023 sul nostro territorio – sottolinea Enrico Spighi, sindaco di Bagno –, è un passo essenziale verso il ripristino della normalità". "A giorni consegneremo anche il cantiere della SP53 Linaro – informa Enzo Lattuca, presidente della Provincia –. Siamo in attesa della prossima ordinanza commissariale e delle risorse economiche, per intervenire su altre 23 strade provinciali".

Gilberto Mosconi