Pubblici esercizi, dehors congelati: "Arredi esterni di bar e ristoranti, nuove regole ancora prorogate"

Di proroga in proroga sta diventando glaciale il congelamento delle nuove regole per conferire un’impronta gradevole ai dehors in centro storico, elaborate dal Comune di Cesena in collaborazione con le associazioni di categoria e l’ultima parola della Soprintendenza. L’abaco con la nuova disciplina era già pronto a fine 2023, ed è stato approvato in consiglio comunale nel 2024, ma da parte del Governo è sempre stato rinviato in tutt’Italia la sua entrata in vigore e il 16 settembre scorso è stato reso noto l’emendamento al disegno di legge ’Semplificazioni’ che riguarda i dehors.

Le proposte sono due: prorogare al 31 dicembre 2026 il termine entro cui il Governo dovrà adottare il decreto di riordino; prorogare al 30 giugno 2027 la validità delle concessioni rilasciate durante l’emergenza Covid. La proposta dovrà passare sia al Senato che alla Camera prima di diventare legge. Ma l’ennesima proroga, quasi sicuramente biennale, è certa.

Perdura dunque la situazione vigente. La Soprintendenza ha dettato prescrizioni per tre aree. La prima è piazza del Popolo dove tavolini e sedie dovranno essere posti in modo da garantire il maggiore spazio libero attorno alla fontana Masini. Dovranno inoltre essere principalmente distribuiti nella metà nord della piazza, lasciando più libera la metà sud, verso palazzo comunale e Rocca. In piazza Guidazzi di fronte al teatro Bonci gli arredi dovranno garantire un sufficiente varco verso l’accesso del teatro. Di fronte alla chiesa di Boccaquattro, a lato della Malatestiana, sedie e tavolini in adiacenza al sagrato dovranno poter essere subitaneamente rimossi in occasione di celebrazioni nell’edificio sacro.

"Queste prescrizioni nell’abaco restano non ancora in vigore – afferma l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari – e se la proroga sarà, come pare biennale, si povrà ragionare su un eventuale aggiornamento dell’abaco". "È vero tuttavia - prosegue l’assessore - che nuovi locali si sono rivolti al Comune per ricevere indicazioni sui dehor, tavolini sedie e pedane, che abbiamo sollecitato improntati all’uniformità nelle stesse piazze, per conferire un’aspetto esteticamente più piacevole ed armonico".

Fipe Confcommercio, il sindacato dei pubblici esercizi presieduto da Angelo Malossi (bar) e Vincenzo Lucchi (ristoranti) richiede dal canto suo un quadro normativo certo e definitivo. "Il settore attende una legge che metta ordine e superi la logica delle proroghe. I dehors rappresentano un valore aggiunto non solo per le imprese di pubblico esercizio, ma anche per le città. Per questo chiediamo alla politica di fare la propria parte: serve una cornice normativa chiara e stabile che permetta alle imprese di programmare i propri investimenti con certezza e di contribuire, in modo ordinato, alla qualità e alla vivibilità degli spazi pubblici".