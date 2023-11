Pubblici esercizi in centro. Dehors, proroga a fine 2024: "Più tempo per fare le regole"

Dehors in centro storico, verso la proroga a fine 2024. Fipe Confcommercio nazionale e cesenate esprimono apprezzamento in relazione al voto favorevole del Senato dell’emendamento al Ddl Concorrenza che prevede la proroga del regime semplificatorio per dehors e tavolini all’aperto al 31 dicembre 2024. A Cesena, dunque, il nuovo abaco potrebbe entrare in vigore alla fine dell’anno prossimo.

"L’approvazione dell’emendamento è un’ottima notizia non solo per le imprese della ristorazione, che potranno promuovere uno sviluppo ordinato delle proprie attività commerciali - rimarca il presidente Fipe Cesenate Angelo Malossi -, ma anche, e soprattutto, per le amministrazioni locali, che avranno l’opportunità di riqualificare al tempo stesso gli spazi urbani, valorizzandone il patrimonio architettonico, artistico e monumentale del Paese. In questo senso anche a Cesena sarà possibile avere più tempo per approntare soluzioni che salvaguardino il decoro e la valorizzazione del suolo pubblico senza penalizzare le imprese, ma facendole essere protagoniste con i propri dehors. La Federazione nazionale in collegamento con le Fipe territoriali fra cui Cesena, è al lavoro per favorire una nuova visione sui dehors: da occupazione del suolo pubblico a valorizzazione dello spazio pubblico, in contrasto dei fenomeni di abusivismo commerciale.

Soddisfazione anche del presidente regionale di Fiepet-Confesercenti Massimo Zucchini: ""E’ molto importante che il Governo abbia compreso la necessità dei dehors che, di fatto, sono diventati una parte integrante dei pubblici esercizi . Ora è fondamentale che questa norma diventi definitiva anche per contrastare la concorrenza dell’abusivismo".