Pubblici esercizi: manca personale

"Pubblici esercizi, ristoranti, bar, alberghi e stabilimenti balneari sono in grande sofferenza per la mancanza di lavoratori". A lanciare l’allarme per il settore è Corrado Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Forlì-Cesena. "Nei pubblici esercizi uno dei problemi maggiori - dice Patrignani - è il fatto che si lavora il sabato e la domenica e spesso negli orari serali e nei festivi. È questo uno dei problemi per cui non si trova la manodopera, perché spesso si rinuncia a lavorare nel weekend per avere tempo per la famiglia. Le maestranze mancano un po’ in tutti i settori, ma per lavorare nei negozi di vicinato, per esempio, c’è meno bisogno di formazione specifica: viene richiesta buona capacità di sapersi relazionare e cortesia e in città raramente si lavora la sera o la domenica". Secondo i dati elaborati dalla camera di commercio di Forlì-Cesena il totale di bar, pub, birrerie, caffettterie e enoteche erano 286 a Cesena a fine 2022, e il numero potrebbe essere destinato a diminuire anche perché risulta difficile trovare lavoratori preparati. Quali le soluzioni per trovare personale? "Occorre che il governo metta mano al cuneo fiscale - dice Patrignani - per far sì che l’impresa abbia una tassa minore sui contributi da pagare al lavoratore. Un’altra soluzione sarebbe mettere in campo gli ammortizzatori sociali, in modo che i lavoratori siano tutelati, e anche il lavoro del cameriere diventi un mestiere tutelato, cioè più pagato e interessante per chi cerca lavoro". "Un’altra problematica - continua Patrignani - è che spesso risulta difficile trovare personale qualificato per ristoranti, bar, alberghi o stabilimenti balneari. La Confcommercio ha un centro di formazione per formare i lavoratori in diversi settori".

Annamaria Senni