Puerilia riparte con Libertà di movimento

Torna lo storico appuntamento con "Puerilia", al teatro Comandini, frutto della ricerca artistica pluriennale che Chiara Guidi (regista, attrice, autrice e didatta della compagnia teatrale Societas) conduce ispirandosi all’infanzia e alla voce come strumenti di conoscenza. Ad aprire gli eventi oggi alle 18, il primo dei due incontri di Libertà di movimento, esplorando il legame tra arte e scuola. "Ci si troverà in teatro intorno a un tavolo – spiega Guidi – per provare a praticare una ‘libertà di movimento’ che generi domande su come poter agire realmente nell’invenzione, su come attivare il pensiero per chiedere alle parole di essere all’altezza della vita"; il laboratorio vedrà un secondo incontro giovedì 18 aprile, sempre alle 18. Il primo appuntamento teatrale invece sarà un reincontro con Buchettino (Produzione Societas Raffaello Sanzio, in collaborazione con Teatro Bonci), che ha scritto la storia del teatro infantile. Gli spettatori, grandi e piccoli, che arrivano al teatro Comandini vi trovano una casina di legno la cui porta si apre su un’ampia camerata piena di lettini, illuminati da una sola lampadina. Tutti sotto le coperte! Seduta sul suo sgabello la narratrice racconta. Occorre solo chiudere gli occhi e ascoltare! Lo spettacolo allestito in tutto il mondo anche a cura di altre compagnie e con una versione in lingua sarda, tradotta da Marcello Fois, verrà ripreso sabato 16, alle 16 e alle 18, e domenica 17 alle 11 e alle 16, per un pubblico infantile a partire dai 7 anni. Puerilia 2024 si compone di 10 appuntamenti raggruppati in alcuni fine-settimana nell’arco di tre mesi. Info e prenotazioni (consigliate per tutti gli appuntamenti): prenotazioni@societas.es, 331 1206028.

r.c.