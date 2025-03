Puerilia, teatro e scuola s’incontrano

Uno spettacolo, tre incontri, un laboratorio per adolescenti e un corso di alta formazione sul teatro infantile al teatro Comandini tra marzo e maggio, con un’appendice in autunno rappresentano la nuova edizione di Puerilia, "giornate teatrali rivolte alla scuola", a cura di Chiara Guidi. I soggetti chiamati a interessarsi e coinvolti in Puerilia sono insegnanti, adolescenti e genitori, per condividere domande sull’oggi: protagonisti Alessandro Metz, Maha Haj, Maria Nadotti, Roberta Ioli e Niccolò Argentieri. , Chiara Guidi, fondatrice della Compagnia Societas, nonché regista, attrice, autrice e didatta, propone un progetto, basato sulla propria attività di ricerca pedagogica, che mette in relazione il Teatro e la Scuola. È Puerilia. "Il teatro e la scuola – afferma Chiara -, hanno questo compito: costruire spazi, un’aria dentro la quale vi sia la possibilità di comporre una relazione tra elementi diversi, senza affidarsi solo alla consolazione del linguaggio e alla sua capacità di spiegare ciò che accade. Un filo di voce, un respiro o un gesto minimo, una presenza senza apparenza né bellezza sono come un ultrasuono. Sta a noi, con la nostra arte, decifrarne la presenza e leggerne le viscere, per aprire una strada al senso, come antichi aruspici". Il programma si compone di sei appuntamenti. Tre sono gli incontri del segmento intitolato "Libertà di movimento", con ingresso gratuito: il primo sarà sabato alle 18, con Alessandro Metz, armatore della Ong Mediterranea, il quale interverrà su come la collettività possa affrontare le sfide che da soli non si è capaci di affrontare. A inframmezzare gli incontri sarà il nuovo spettacolo di Chiara Guidi e Vito Matera "Il mostro di Belinda". coprodotto dal Piccolo Teatro di Milano, Casa del Teatro Ragazzi di Torino e Ert che andrà in scena al Teatro Bonci domenica alle 16, per tutto il pubblico, con audio descrizione; in matinée per le scuole lunedì 24 alle 9 e alle 11, e martedì 25 alle 10. Lo spettacolo (ispirato alla fiaba La bella e la bestia) cammina lungo il percorso di scoperta e accettazione del mostruoso da parte di Belinda, capace di far emergere il bene dall’oscurità, grazie all’amore con cui accoglierà la Bestia. Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, la prenotazione è sempre consigliata: atti@societas.es: 0547 25566. cell 331 1206028.