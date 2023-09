Pug di Sogliano, tornano gli incontri con i cittadini

Dopo la necessaria sospensione dovuta alla situazione causata dal maltempo, riprendono i quattro appuntamenti del percorso partecipativo che accompagna la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale di Sogliano, che vede l’Amministrazione comunale impegnata a ripensare allo sviluppo del territorio con la propria comunità. Inizialmente programmati per i maggio e giugno e sospesi per una piena attenzione alla gestione della situazione causata dalla grave crisi climatica di maggio, gli incontri di confronto sono stati riprogrammati.

Dice la sindaca Tania Bocchini: "Pur mantenendo gli stessi temi e le stesse modalità, per l’Amministrazione comunale è doveroso sviluppare una riflessione approfondita insieme alla comunità su come rendere il territorio più resiliente e pronto a condizioni meteo severe e non sempre prevedibili, orientando la pianificazione verso strategie sostenibili, capaci di creare le giuste condizioni per interventi di prevenzione, mitigazione e adattamento climatico".

Gli incontri avranno una cadenza quindicinale, si svolgeranno sempre di martedì presso il Palazzo della Cultura in piazza Garibaldi 19. Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini. Per partecipare, comunicare la propria presenza con una email a [email protected].

e.p.