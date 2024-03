"Pug in tour": inizia la fase due. Oggi il primo incontro a Savignano

Per il quarto anno torna il confronto aperto con i cittadini sul nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) di sette Comuni dell’Unione Rubicone Mare: Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. Un percorso avviato nel 2021 e promosso per definire insieme ai cittadini e alle comunità di riferimento, il futuro del territorio nei suoi diversi aspetti di sviluppo: consumo di suolo, rigenerazione urbana, paesaggio, patrimonio ambientale e culturale, tutela dei territori agricoli e delle città come beni comuni. Oggi si aprirà una seconda fase di confronto, denominato "Pug in tour", che prevede sette incontri, uno per ciascuno dei sette Comuni coinvolti, dedicati alla definizione del nuovo Pug quale strumento strategico di pianificazione e di governo del territorio che già ha visto la partecipazione, nelle fasi precedenti, di circa 400 diversi soggetti tra cittadini, associazioni e imprese.

Gli incontri, aperti al pubblico, sono pensati per dare la possibilità a cittadini, associazioni e stakeholder di fare domande e presentare proposte sul futuro del territorio. La prenotazione è già possibile ed è consigliata sul sito dell’Unione Rubicone e Mare nella pagina "Piano Urbanistico Generale" o al seguente link https://sites.google.com/unionerubiconemare.it/pugram-unionerubiconemare/pug-in-tour. Il calendario degli incontri "Pug in tour": Savignano sul Rubicone - giovedì 7 marzo, 20.30-23.30; Borghi sabato 9, 10-13; Gambettola 20 marzo, 20.30-23.30; Roncofreddo 23 marzo, 10-13; Gatteo 26 marzo, 20.30-23.30; San Mauro Pascoli 11 aprile, 20.30-23.30; Longiano 13 aprile, 10-13.