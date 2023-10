’Puliamo il Mondo’: insieme per parchi, strade, piazze e fiumi

Cesenatico ospita una giornata di ’Puliamo il Mondo’. Oggi anche in riviera torna la più grande iniziativa di volontariato ambientale, con l’associazione Legambiente che porta un messaggio tanto semplice quanto importante, partendo dal presupposto che prendersi cura dell’ambiente e del territorio è un dovere di chiunque, promuovendo anche i principi di pace, rispetto ed uguaglianza. Quest’anno si vuole ribadire il ripudio verso ogni forma di discriminazione e violenza, perchè non esiste giustizia climatica senza giustizia sociale.

L’appuntamento odierno, organizzato con il Comune, è al Parco di Levante dalle 9 dove c’è la casa colonica.

’Puliamo il Mondo’ è una delle campagne di volontariato ambientale più note e vuole liberare dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo; si tratta di una campagna a carattere educativo e ambientale, che mira a coinvolgere persone di ogni età per sensibilizzarle al problema dell’abbandono dei rifiuti. I volontari di Legambiente metteranno a disposizione tutto il materiale necessario, in una giornata in cui saranno sensibilizzate le persone sul problema dell’abbandono dei rifiuti, sulla prevenzione e riduzione dei rifiuti.

L’invito anche a tutte le scuole del territorio, è stato accolto dalla scuola media ’Dante Arfelli’, che parteciperà con tre classi prime della sede di via Sozzi. La vicesindaca Lorena Fantozzi crede nell’iniziativa: "Abbiamo scelto questo orario per consentire a più persone possibili di partecipare. Speriamo di vedere tante ragazze e tanti ragazzi, accompagnati dalle famiglie; la coscienza dell’ambienta non deve e non può avere età".

g.m.