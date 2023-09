’Puliamo il Mondo’ sabato prossimo: "Il modo per rispettare l’ambiente"

Riparte anche quest’anno la straordinaria esperienza di Legambiente ’Puliamo il Mondo’, prevista per sabato prossimo a Cesena, con la partecipazione dei quartieri. La campagna verde promossa dall’Amministrazione comunale chiamerà a raccolta decine e decine di persone in tutta la città che si attiveranno per ripulire dai rifiuti abbandonati strade e piazze, angoli del proprio quartiere, parchi urbani e aree verdi. "Annualmente – commenta l’assessora alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi – ’Puliamo il mondo’ raccoglie una partecipazione significativa da parte di tutti: nel corso della giornata intere famiglie e gruppi di amici si dedicano alla pulizia della nostra città, con particolare attenzione riservata ai parchi e alle aree verdi. È un’iniziativa di comunità a cui crediamo molto ma è anche un buon modo per rispettare insieme l’ambiente e per costruire una cultura civica di rispetto degli spazi pubblici. Siamo grati a Legambiente per aver riproposto a Cesena questo flash mob, che si presenta anche come una tappa del percorso attivo tutto l’anno caratterizzato da azioni di contrasto al problema dell’abbandono e della gestione dei rifiuti in generale, e dal prezioso lavoro svolto a livello didattico delle scuole primarie e secondarie, dai quartieri e dagli uffici comunali".

La mattinata di pulizia comincerà nei quartieri Ravennate, alle 9 davanti alla scuola primaria di Ronta, e al Rubicone, dalle 9 alle 11 nella piazzetta centrale e parchi di Calisese. Si proseguirà, alle ore 9, al quartiere Cervese Sud dove i volontari si occuperanno del parco ex Fornace Marzocchi, del parco M. Iqbal e del giardino Forlì; sempre alle 9 appuntamento al parco della Pace nel quartiere Cesuola. A Borello si parte alle 10 con il ritrovo dei volontari nel giardino antistante il Monumento ai Caduti, negli spazi limitrofi l’Hub di comunità e l’Ufficio postale. Nel pomeriggio il quartiere Al Mare dà appuntamento al Parco della Casa Rossa e nelle vie limitrofe, a partire dalle 14. Alle 15 nel Centro Urbano si interverrà nel Giardino XI settembre, in viale Gaspare Finali e Carducci, lungo le mura storiche malatestiane.

Al Cervese Nord le attività saranno avviate alle 14.30 e interesseranno il parco di Villacalabra e la pista ciclabile sulla via Cervese. Alle 15 al via i lavori all’Oltresavio, al parco Per Fabio e al parco Ippodromo, e del Dismano, a Pievesestina, nella piazzetta della posta (via Dismano, 4868), e San Cristoforo, all’altezza del ’Non solo bar’. I cittadini e le cittadine di tutte le età sono invitati a recarsi in uno dei punti dell’iniziativa. Agli stessi è inoltre richiesto di scattarsi un selfie mentre compiono la pulizia del territorio per poi pubblicarlo sui propri social con l’hashtag #puliamoilmondo e taggando il Comune di Cesena.