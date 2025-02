Pulizia del fosso Acquabona: partiti i lavori

Work in progress a Porto Recanati: sono cominciati nei giorni scorsi gli interventi per la pulizia del fosso Acquabona e per il ripristino della recinzione che delimita la pista ciclabile dalla linea ferroviaria di Scossicci. A darne notizia è stato il sindaco Michelini, tramite la sua pagina istituzionale Facebook. "Proseguono i lavori di pulizia e riprofilatura del fosso Acquabona, che continueranno per tutto il mese di febbraio – ha scritto il primo cittadino -. Se le risorse disponibili lo permetteranno, potranno essere destinati ulteriori interventi per ottimizzare la ricementazione delle acque, anche se al momento è ancora presto per confermarlo". Al contempo, aggiunge ancora il sindaco Michelini, c’è anche un altro cantiere in corso: "Sono iniziati i lavori per il ripristino della recinzione lungo la linea ferroviaria nel tratto della pista ciclabile di Scossicci: garantirà maggiore sicurezza per tutti. Chiediamo attenzione e rispetto della segnaletica".