Pulizia delle strade e rifiuti. Albergatori furiosi con Hera

Gli operatori turistici chiedono una maggiore cura del territorio. La bomba d’acqua di mercoledì, oltre a mettere ancora una volta in difficoltà la viabilità, ha causato notevoli disagi ai turisti ed agli albergatori che chiedono a gran voce di migliorare i servizi. Nel mirino è finita Hera e le società che collaborano per lo spazzamento stradale, la raccolta dei rifiuti e la pulizia di caditoie e tombini. Certo, 70 millimetri d’acqua in un’ora, con raffiche di vento che hanno superato i 70 chilometri orari, sono condizioni estreme che mettono oggettivamente in difficoltà quasi tutti i territori, ma a maggior ragione occorrono servizi all’altezza, perché siamo in agosto e le persone in vacanza non possono ritrovarsi l’acqua al ginocchio.

Alfonso Maini, presidente di Adac Federalberghi, interviene con toni decisi: "La cura del territorio e la gestione di alcuni lavori, è diventata una priorità. Mercoledì sera da Ponente e Zadina ho ricevuto decine di telefonate di operatori turistici infuriati, perché si sono allagate le strade e i marciapiedi, con le caditoie che non riuscivano a smaltire la pioggia. Un albergatore a Zadina ha dovuto attraversare la strada allagata e con le sue mani è stato costretto a liberare l’imboccatura della fogna che era ostruita. Questo mette in luce un problema semplice da capire, perché se la pulizia di strade e marciapiedi non viene effettuata correttamente, le caditoie vengono coperte dai detriti, e se le caditoie non vengono pulite, quando piove ci ritroviamo allagati. Inoltre è importante organizzare meglio la raccolta dei rifiuti, perché spesso i cassonetti ed i bidoni sono traboccanti e la sporcizia finisce a terra".

Stefania Farabegoli, albergatrice vicepresidente di Adac, è molto critica nei confronti del sistema: "Noi ci siamo trovati in serie difficoltà, a Zadina in precedenza non era mai capitata una cosa del genere, ci sono caditoie completamente ostruite e siamo finiti sott’acqua. Essendo vicini alla pineta, spesso le ’bocche’ si riempiono di aghi e foglie. Noi dove abbiamo i magazzini dell’hotel ce la siamo vista brutta, perché qui abbiamo i freezer, le provviste e i detersivi. Siamo riusciti ad arrivare in tempo grazie ai dipendenti che sono intervenuti tempestivamente, ma è impensabile andare avanti così, le strade devono essere pulite. Con Hera abbiamo avuto serie difficoltà per la raccolta dei rifiuti, la settimana prima di Ferragosto i bidoni erano strapieni perché non sono passati a vuotare; inoltre raccolgono il vetro la mattina molto presto o alle due del pomeriggio quando i turisti si riposano. Noi facciamo le segnalazioni, ma ci dicono, spesso piuttosto seccati, che non possono passare, ma in estate a Cesenatico non possiamo avere questi problemi".

Giacomo Mascellani