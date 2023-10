"Pullman a motori accesi ma l’aria è irrespirabile"

"Spegnete i motori dei pullman fermi davanti alle nostre case, perchè non ne possiano più di respirare aria inquinata e di essere sommersi dai rumori, a causa dei quali dobbiamo stare chiusi in casa".

Da una ventina d’anni un gruppo di abitanti di Savignano che risiedono vicino alla stazione ferroviaria, dove c’è anche il capolinea dei pullman, stanno protestando per una situazione insopportabile. Ventitre anni fa il capolinea era in piazza Kennedy, vicino alla via Emilia, poi trasformata tutta in parcheggio e il capolinea fu spostato accanto alla stazione ferroviaria, sulla strada.

Dice Vitaliano Paglierani che con la famiglia e quella dei suoi figli abitano davanti alla fermata dove c’è anche una condominio: "Più volte abbiamo chiesto agli autisti di spegnere il motore dei pullman durante le fermate e l’attesa di ripartire con soste anche di dieci-venti minuti. Ma ci hanno sempre risposto che se spengono poi potrebbero avere difficoltà a farli ripartire, che in estate tenerli accesi serve per mantenere più fresco l’interno e in inverno per riscaldarlo. Cosicchè noi viviamo in un ambiente sempre più inquinato e l’aria irrespirabile. Sono pullman spesso pieni di ragazzi che prendono il treno per andare a scuola a Cesena o a Rimini, dalle 6.30 alle 9 di sera. E pensare che la soluzione sarebbe facile. A poche decine di metri, a est della stazione ferroviaria, c’è un piazzale dove c’era il deposito dei pullman, parcheggio e una grande tettoia. Il capolinea potrebbe essere spostato lì, dove davanti non ci sono case, ma il vecchio campo sportivo comunale di via Galvani".

Paglierani è anche andato diverse volte in Comune a parlare con gli amministratori: "Mi hanno risposto che è impossibile spostare il capolinea degli autobus deciso vent’anni fa. Secondo noi manca la buona volontà di trovare una soluzione che vada bene al Comune, alle Ferrovie dello Stato, visto che la fermata è di fianco alla linea ferroviaria e alla ditta che ha in appalto il servizio di trasporto pubblico. Ma prima di tutto serve una soluzione per tutelare la nostra salute che per noi è il fattore più importante. Il problema sta anche nel fatto che questa non è una fermata ma il capolinea degli autobus, con sosta di diverse decine di pullman dalla mattina alla sera. Nessuno degli amministratori vuole prendersi la briga di prendere in mano la situazione per risolvere il problema. Peccato perchè il sito dove collocarli è a poche decine di metri e la soluzione si potrebbe trovare immediatamente. Chiediamo solo di respirare aria non inquinata. Almeno spegnessero i motori quando sono fermi e in attesa di ripartire. Chiediamo al Comune di mettere un cartello che obblighi a spegnerli in attesa di una soluzione".