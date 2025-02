Punta e difensore, c’è tempo solo fino a domani

Due giorni per chiudere le ultime operazioni di mercato. Il sipario sulle trattative cala domani a mezzanotte ed urge portare a casa almeno un attaccante e con ogni probabilità anche un difensore. La gara di ieri a Catanzaro ha evidenziato come quest’ultimo reparto necessiti di rinforzi adeguati. La partenza di Agustus Kargbo, approdato in settimana al Blackburn Rover, ha lasciato una casella vuota nel pacchetto avanzato, si cerca un sostituto ma non è detto che il profilo debba corrispondere alle caratteristiche del nazionale della Sierra Leone. La scelta potrebbe ricadere su un centravanti di stazza avendo già in rosa punte meno fisiche e più agili. L’ipotesi che circola da giorni è Flavio Russo del Sassuolo. Sul classe 2004 anche la Reggiana. Damian Pizarro, centravanti cileno classe 2005 che con l’Udinese quest’anno non ha ancora esordito è un profilo difficile da approcciare per i costi elevati. La società friulana l’ha prelevato in estate per 3 milioni e mezzo di euro dal Colo Colo. Per la difesa, invece, ormai certa la permanenza in Romagna di Matteo Piacentini che era nella lista dei partenti ad inizio gennaio, ma con l’addio di Marco Curto, finito alla Sampdoria, il suo trasferimento – Triestina e Vicenza su di lui – è stato tolto dal mercato. Manca una pedina dicevamo che riporti a sei i difensori in rosa, si potrebbe valutare un giovane di prospettiva.

Andrea Baraghini