"Puntare sull’edilizia popolare"

Damiano Censi è il consigliere comunale che rappresenta Fondamenta e Avs, formazioni di sinistra nella maggioranza.

Censi, che primo anno di sindacatura è stato per voi?

"Siamo di sinistra, transfemministi ed ecologisti e le nostre azioni sono volte ad affrontare con urgenza la crisi climatica e sociale. Abbiamo conseguito l’approvazione di mozioni dall’introduzione del salario minimo comunale, che oggi tutela i lavoratori più fragili, a partire da quelli che lavorano in appalto per il Comune anche per lavori intellettuali e anche in riferimento ai tirocinanti esterni, combattendo le disuguaglianze salariali e offrendo una prospettiva di dignità e stabilità a tutti".

Avete ottenuto l’approvazione in consiglio del diritto di voto ai cittadini fuori sede.

"Motivo di vanto. Permette a studentesse e lavoratori di esercitare pienamente la loro partecipazione democratica anche lontano dalla propria città. Altre interventi hanno riguardato, il riconoscimento dello Stato di Palestina, la richiesta di cessate il fuoco, la condanna di quanto sta accadendo a Gaza e in Cisgiordania e l’adozione di una politica di appalti etici e l’approvazione di una mozione che condanna fermamente l’escalation del riarmo in Euro e promuove pratiche di contrasto all’aumento delle spese militari".

Le vostre istanze hanno fatto breccia dentro una giunta con forze politiche composite?

"Abbiamo ottenuto che Cesena si schierasse contro fattori di instabilità che hanno conseguenze negative dirette sull’aumento del costo dell’energia e sulla riduzione degli investimenti sociali. Nella stessa direzione va la mozione approvata per contrastare forza i tagli imposti dal Governo ai Comuni, sottolineando come questi compromettano la qualità dei servizi pubblici essenziali, minando la capacità dell’amministrazione di rispondere ai bisogni delle persone".

Avete messo nel mirino i proprietari dei negozi sfitti in centro, come se li tenessero così apposta.

"Per noi occorre combattere la speculazione immobiliare con una tassazione più severa sugli immobili sfitti o lasciati vuoti in attesa di valorizzazioni speculative, senza penalizzare i piccoli proprietari. Abbiamo organizzato confronti, coinvolgendo esperti del settore e cittadini a partire da un’assemblea pubblica sulla casa che con l’assessore regionale Giovanni Paglia"

Emergenza casa. Che fare?

"Rilanciare l’edilizia popolare e l’abitare cooperativo, favorendo affitti a canone concordato, progetti di co.housing e auto-recupero, per offrire soluzioni abitative stabili e accessibili a famiglie, giovani e lavoratori. che per il ceto medio impoverito".

Come valuta l’operato della vostra assessora Macrelli?

"Ha portato avanti con impegno numerose iniziative culturali e va sottolineata la scelta di conferire il Premio Cesena Città della Pace a Youth of Sumud, un gesto che ha dato visibilità a chi lotta per i diritti e la giustizia sociale a livello internazionale".

Andrea Alessandrini