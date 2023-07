"Puntiamo sulle sagre, ma meno cicloturisti"

di Andrea Alessandrini

Dopo il maggio che è stato e un giugno controverso deve ancora entrare nel pieno la stagione turistica vergheretina, con Fumiaiolo e Balze attrazioni paesistiche, per colpa del maltempo e dell’effetto alluvione e frane che pure hanno risparmiato, sin quasi a lasciarlo illeso, il comune che troneggia per altitudine ina Valle del Savio.

Sindaco di Verghereto Enrico Salvi, la catastrofe non vi ha direttamente colpiti, ma vi penalizza nel sistema di vallata. È così?

"A differenza di quello che è successo in certe frazioni di Mercato Saraceno e Sarsina e anche nelle colline dell’Alto Rubicone e del cesenate, il nostro territorio non ha subito sconvolgimento. Resta pur vero che qualche smottamento c’è stato, interventi nelle strade debbono essere condotti e si fa presto a dover destinare venti-trentamila euro per avviare i cantieri che per un Comune con il bilancio come Verghereto sono soldi".

Anche l’Alta Valle del Savio sconta dunque una partenza a rilento del turismo?

"Questo è il dato, addebitabile al maltempo che dopo maggio non si è dileguato neppure a giugno. Con l’assestamento ai parametri meteo estivi possiamo finalmente accogliere i nostri turisti affezionati e fidelizzati che cercano quiete, verde e ristopro".

Le strade ammalorate frenano l’arrivo dei ciclotursiti nel vergheretese meta ambita?

"Sì, e infatti constatiamo che sono di più quelli che provengono dalla Valle del Marecchia piuttosto che dalla Valle del Savio. L’emergenza per tutta la Valle del Savio è di intervenire in fretta sulle strade".

Bagno di Romagna, Sarsina e Mercato Saraceno hanno potenziato l’offerta di eventi e intrattenimenti serali. E Verghereto?

"La nostra offerta di eventi è tradizionale e consolidata con alcuni pilastri e un’organizzazione che poggia sulle nostre forze locali come le Pro Loco. Le fiere estive sono tutte confermate dalla Festa della Pera cocomerina a LaVilla alla sagra del Tortello del primo agosto ad Alfero, dalla della birra dal 3 al 5 agosto alle Balze, manifestazione dedicata ai birrifici Italiani che producono birra in modo artigianale non filtrata e senza additivi per la conservazione. Sono in nostro piatto forte".

Tavolicci, di cui il 22 luglio ricorre il 79° dell’eccidio, può essere più valorizzato come luogo della memoria?

"Quest’anno l’evento verrà ricordato a partire dal giovedì sino a sabato, con una serie di iniziative a tema. Si sta lavorando per una adeguata valorizzazione con le risorse a disposizione".