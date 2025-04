Punto informativo e biglietteria Start sotto l’hotel Alexander

Start Romagna ha acquistato un immobile ad uso commerciale situato in piazzale Karl Marx, al di sotto dell’hotel Alexander, con l’intento di allestire in tale sede un punto informativo e una biglietteria destinati a servire l’utenza del trasporto pubblico gestito dalla stessa azienda. "L’acquisto di questi locali da parte di Start Romagna – commenta l’assessore Christian Castorri – proietta il nostro sguardo verso il prossimo futuro, ovvero al momento in cui l’intera area, completamente rinnovata, tornerà ad essere pienamente fruita dalla comunità cesenate".

"Per Start si tratta di un ritorno – dichiara il presidente Roberto Sacchetti – perché, come i cesenati ricorderanno, il Punto Bus era collocato nell’edificio ex Arrigoni. L’esigenza del comune di riqualificare tali locali aveva portato la Società a ricercare una situazione provvisoria in Galleria Cavour. Nel momento in cui si è presentata l’occasione di acquistare circa 100 metri quadrati di immobile commerciale prospiciente piazzale Karl Marx il CdA ha deciso di cogliere tale opportunità. Il futuro Punto Bus, che auspichiamo possa essere operativo prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, potrà avere un ruolo importante per tutti i servizi legati al trasporto pubblico locale. Cogliamo con grande soddisfazione la disponibilità dell’amministrazione comunale di collaborare per far sì che esso possa diventare anche un riferimento informativo per coloro che arrivano in treno a Cesena".