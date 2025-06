Punto vendita di ‘Jysk’ al Lungo Savio

Una nuova insegna arriva al centro commerciale: si tratta di ‘Jysk’, il colosso danese dell’arredo casa che venerdì prossimo aprirà le porte di un punto vendita di grande superficie, interamente dedicato a mobili, decorazioni e soluzioni per il comfort quotidiano.

"Con questa nuova apertura, il centro commerciale Lungo Savio — che ha appena lanciato la nuova immagine 2025 ‘Vivere in Centro’, ispirata all’idea di un centro da vivere come la propria casa — si arricchisce di un punto vendita dedicato all’abitare. Con Jysk, lo fa abbracciando l’inconfondibile stile nordico che ha reso il marchio famoso in tutto il mondo" si legge in una nota del Lungo Savio.

Fondata in Danimarca nel 1979, JYSK è un’azienda internazionale specializzata in arredo casa, con oltre 3.300 negozi in più di 48 Paesi. Il brand si distingue per la proposta di prodotti di qualità – dai mobili per interni ed esterni, ai tessili, complementi d’arredo e accessori – unendo funzionalità, eleganza e prezzi accessibili.

"La nuova apertura rappresenta un’importante opportunità sia per i clienti del centro commerciale che per il territorio, grazie all’offerta di uno spazio moderno, accogliente e altamente ispirazionale. – spiega Giorgio Goia, direttore del Lungo Savio - L’arrivo di Jysk si inserisce in un più ampio percorso di rinnovamento e valorizzazione del centro, che punta a offrire un’esperienza di shopping sempre più completa, attuale e vicina alle esigenze di chi ama prendersi cura della propria casa".

"La giornata inaugurale – spiega ancora il centro commerciale presentando l’apertura – si preannuncia come un momento speciale, pensato per accogliere il pubblico in un’atmosfera di festa e condivisione. Tra promozioni esclusive per casa e giardino, personale dedicato e tanta curiosità, l’inaugurazione di questo nuovo punto vendita segna l’inizio di un percorso che arricchirà l’offerta del centro e rafforzerà il suo ruolo di riferimento per chi cerca stile e ispirazione per la propria casa".