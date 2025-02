Pure il Cavalluccio all’incontro al Viminale

Anche i dirigenti del Cesena all’incontro al Viminale, organizzato dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna con l’obiettivo di trovare "una via d’uscita che tuteli la sicurezza pubblica ma che consenta alle tifoserie sane di seguire la squadra del cuore". Presenti le società di basket Unieuro Forlì-Pallacanestro 2.015, Fortitudo Bologna, RivieraBanca-Rinascita Basket Rimini e di calcio di Forlì Football Club e Ravenna Football Club 1913 con il prefetto Diego Parente, capo segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, e Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Al centro del confronto le motivazioni per cui sono state vietate alcune trasferte. "Ho ritenuto opportuno questo incontro – spiega Morrone – dopo il ‘caso’ del 15 gennaio scorso quando si è diffusa la notizia del divieto ai tifosi riminesi di assistere al derby di basket tra Forlì e Rimini deciso dalla prefettura di Forlì-Cesena sulla scorta di episodi particolarmente violenti perpetrati da gruppi di supporter riminesi. Credo che siano da individuare soluzioni per consentire alla maggioranza di tifosi tranquilli di assistere alle partite della squadra del cuore, precludendo l’ingresso ai facinorosi spesso già noti". A proposito di tifosi, dopo la denuncia delle Ferrovie dello Stato per il "lancio di fumogeni, petardi e sassi" da parte dei supporter del Cesena, domenica, alla stazione di Bologna, nel viaggio di andata verso Reggio Emilia, è arrivata la replica della Curva Mare. "Sicuramente i comportamenti ‘vandalici’ alla stazione di Bologna non sono un belvedere – si legge –, ma magari pensare di tornare ad organizzare treni speciali forse risolverebbe molti problemi. Viaggiavamo tutti stipati con un unico wc disponibile, gentilmente chiuso a Forlì".