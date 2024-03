Pusher a 19 anni: arrestato mentre vende cocaina a Cesenatico

Cesena, 2 marzo 2024 – Un giovanissimo spacciatore di droga è finito nella rete dei carabinieri. È accaduto lo scorso 22 febbraio, quando i carabinieri dell’Aliquota operativa radiomobile della Compagnia di Cesenatico, hanno fermato un ragazzo albanese di 19 anni con l’accusa di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, in abiti civili, hanno notato il giovane cedere un involucro ad un’altra persona che, a sua volta, gli consegnava del denaro. Entrambi sono stati subito fermati e con l’aiuto di una pattuglia di colleghi in uniforme, sono scattati i controlli, che hanno portato al rinvenimento di quattro dosi di cocaina pronte per essere cedute all’interno del marsupio del venditore, e di un involucro contenente 0,6 grammi di polvere in tasca all’acquirente.

Nella successiva perquisizione, eseguita nella stanza dell’albergo a Ponente dove il 19enne alloggiava da qualche giorno, i carabinieri hanno rinvenuto altre quattro dosi di cocaina, del materiale solitamente utilizzato per confezionare la droga e 510 euro in contanti, sequestrati come presunto provento dell’attività di spaccio. Lo spacciatore è stato rinchiuso in una camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cesenatico. La mattina seguente, dopo la convalida dell’arresto e la confisca dello stupefacente del peso complessivo di circa 9 grammi e del denaro, in tribunale a Forlì il giudice ha deciso di sottoporre il 19enne all’obbligo di firma tutti i giorni in attesa della prima udienza del processo che si terrà il 13 marzo.

L’acquirente, un uomo residente a Cesenatico, ha immediatamente ammesso di fare uso personale di stupefacenti e pertanto è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga.