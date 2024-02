Pusher bloccato all’uscita dell’A14, preso con un chilo di cocaina

Cesena, 21 febbraio 2024 – Viaggiava in autostrada nascondendo sotto il sedile dell’auto un chilogrammo di cocaina, la cui vendita avrebbe potuto fruttare 100mila euro.

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi i finanzieri di Cervia assieme al personale della squadra mobile di Ravenna hanno fermato un’auto all’uscita dal casello dell’A14 di Cesena Nord.

Grazie al fiuto di un cane antidroga è stato scoperto sotto il sedile del passeggero un panetto confezionato con cellophane contenente oltre un chilo di cocaina, che avrebbe potuto fruttare se messo in commercio 100mila euro.

Il conducente è stato subito perquisito dagli uomini della guardia di finanza e trovato con quasi 7.000 euro in contanti e due telefoni cellulari nascosti addosso.

A casa del pusher, che è residente a Cervia, sono stati poi rinvenuti altri 12 grammi di cocaina e un bilancino di precisione utile per la predisposizione delle dosi. Il controllo dei finanzieri in collaborazione con la squadra mobile di Ravenna veniva posto in attuazione dei consueti servizi posti in essere a contrasto dei traffici illeciti che possono interessare il territorio.

Dopo aver rinvenuto il grosso quantitativo di stupefacente grazie all’aiuto del cane Bacol, lo spacciatore è stato tratto in arresto e portato alla casa circondariale di Forlì dove è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida dell’arresto.

L’uomo rischia un processo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività svolta dimostra l’assidua ed efficace azione di controllo posta in essere dal Corpo della guardia di finanza, nonché la proficua collaborazione con la Polizia di Stato e in genere tra tutte le forze di Polizia operanti sul territorio, a contrasto della criminalità e a tutela della sicurezza dei cittadini.