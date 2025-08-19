Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Qualificazioni europee, l'Under 21 al Manuzzi
19 ago 2025
REDAZIONE CESENA
Gli azzurrini il 10 ottobre affronteranno la Svezia: è la terza volta che l’impianto viene scelto dalla Federazione.

La rete di Casadei nella gara degli azzurrini con la Lettonia nel 2024 al Manuzzi

Venerdì 10 ottobre l’Orogel Stadium Dino Manuzzi tornerà a tingersi di azzurro: l’impianto cesenate, infatti, tornerà ad ospitare l’Italia Under 21 che, nell’occasione, affronterà i pari età della Svezia per la terza giornata delle qualificazioni al prossimo Campionato Europeo di categoria. La Svezia è una delle nazionali più volte affrontate dagli Azzurrini: 21 i precedenti, con 9 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte (32-21 il conto dei gol). La sfida si rinnova per la terza volta nelle ultime quattro fasi di qualificazione, dopo quelle nel torneo 2023 e 2021. In entrambi i casi, Italia prima nel girone e qualificata alla fase finale.

Per l’Under 21 azzurra sarà la terza volta a Cesena, a conferma del solido rapporto di collaborazione esistente tra il Cesena, la Federcalcio e tutte le istituzioni territoriali coinvolte nell’evento. Il match con la Svezia arriva a distanza di poco più di un anno dal 2-0 alla Lettonia (22 marzo 2024, reti di Casadei e Fabbian) nelle qualificazioni dell’ultimo Europeo conclusosi lo scorso giugno e andato in scena in Slovacchia e ad oltre 46 anni dalla prima, l’amichevole con l’URSS Olimpica, che si è disputata, invece, il 21 febbraio 1979 (0-1, gol di Oleg Blokhin).

Il calendario del Gruppo E proseguirà poi con un’altra partita casalinga, che vedrà gli Azzurrini impegnati contro l’Armenia martedì 14 allo Stadio Zini di Cremona, alla quale farà seguito una doppia trasferta in Polonia e Montenegro nel mese di novembre. Nel marzo 2026, invece, l’Under 21 Azzurra affronterà la Macedonia del Nord e la Svezia, per chiudere, infine, ad ottobre con gli ultimi due confronti in Armenia e con la Polonia.

Va ricordato poi che lo stadio Manuzzi è stato teatro del Campionato Europeo Under 21 nel 2019 (vinto dalla Spagna), assieme a Bologna, Reggio Emilia, Trieste, Udine e Serravalle (San Marino).

