Qualificazioni europee, l’Under 21 al Manuzzi

Venerdì 10 ottobre l’Orogel Stadium Dino Manuzzi tornerà a tingersi di azzurro: l’impianto cesenate, infatti, tornerà ad ospitare l’Italia Under 21 che, nell’occasione, affronterà i pari età della Svezia per la terza giornata delle qualificazioni al prossimo Campionato Europeo di categoria. La Svezia è una delle nazionali più volte affrontate dagli Azzurrini: 21 i precedenti, con 9 successi, 8 pareggi e 4 sconfitte (32-21 il conto dei gol). La sfida si rinnova per la terza volta nelle ultime quattro fasi di qualificazione, dopo quelle nel torneo 2023 e 2021. In entrambi i casi, Italia prima nel girone e qualificata alla fase finale.

Per l’Under 21 azzurra sarà la terza volta a Cesena, a conferma del solido rapporto di collaborazione esistente tra il Cesena, la Federcalcio e tutte le istituzioni territoriali coinvolte nell’evento. Il match con la Svezia arriva a distanza di poco più di un anno dal 2-0 alla Lettonia (22 marzo 2024, reti di Casadei e Fabbian) nelle qualificazioni dell’ultimo Europeo conclusosi lo scorso giugno e andato in scena in Slovacchia e ad oltre 46 anni dalla prima, l’amichevole con l’URSS Olimpica, che si è disputata, invece, il 21 febbraio 1979 (0-1, gol di Oleg Blokhin).

Il calendario del Gruppo E proseguirà poi con un’altra partita casalinga, che vedrà gli Azzurrini impegnati contro l’Armenia martedì 14 allo Stadio Zini di Cremona, alla quale farà seguito una doppia trasferta in Polonia e Montenegro nel mese di novembre. Nel marzo 2026, invece, l’Under 21 Azzurra affronterà la Macedonia del Nord e la Svezia, per chiudere, infine, ad ottobre con gli ultimi due confronti in Armenia e con la Polonia.

Va ricordato poi che lo stadio Manuzzi è stato teatro del Campionato Europeo Under 21 nel 2019 (vinto dalla Spagna), assieme a Bologna, Reggio Emilia, Trieste, Udine e Serravalle (San Marino).