Qualità ambientale. Cesena ok, ma Forlì è meglio

Cesena e il rispetto per l’ambiente. Lo studio ‘Ecosistema urbano’ realizzato da Legambiente e Ambiente Italia e pubblicato ieri sul Sole 24 Ore piazza il nostro territorio (questa volta separato dall’area forlivese) al venticinquesimo posto su 106 province italiane. Un buon risultato, che però molti dei nostri ‘vicini’ hanno battuto. A partire dagli stessi forlivesi, per esempio, che in questa graduatoria si trovano al decimo posto. Una volta tanto la graduatoria nazionale distingue all’interno della provincia, ma ne usciamo battuti.

Meglio ancora ha fatto Rimini, ottava, davanti a Bologna, nona, ma dietro a Reggio Emilia e Parma, rispettivamente, sesta e settima. Meno bene invece Ravenna, risultata trentasettesima.

La graduatoria è stata stilata analizzando una serie di parametri che a livello nazionale si sono rilevati non molto distanti rispetto ai valori del 2024, a testimonianza di un lungo – e lento – percorso verso una migliore qualità ambientale.

Entrando nel merito delle rilevazioni di casa nostra, spicca il tema dei rifiuti: siamo al centesimo posto (tra i peggiori, dunque) in relazione alla quantità prodotta, quantificata 693,6 chili per ogni abitante, ma allo stesso tempo siamo terzi (un’eccellenza, quindi) nella percentuale di raccolta differenziata, che nel territorio cesenate arriva all’85,8% di quanto viene scartato. A riguardo, talloniamo Ferrara, prima con l’88% e ci attestiamo ampiamente sopra la media nazionale del 65%.

Bene anche le piste ciclabili, che ci vedono settimi, con 27,8 metri realizzati in media per ogni 100 abitanti.

La politica ambientale premia cesenate pure il verde totale, categoria nella quale siamo ottavi con 37,8 metri quadrati per ogni abitante. Navighiamo invece a metà classifica in razione al Pm10, dato che ci vede al cinquantaquattresimo posto, evidentemente non favoriti dalla vicinanza all’area padana, tra le più inquinate del pianeta.

Un altro punto dolente è rappresentato dalle isole pedonali: siamo novantunesimi con una media di 5,2 metri quadrati per ogni abitante. Ampia promozione infine (diciottesimi in Italia) in merito alle zone a traffico limitato, con 520 metri quadri pro capiti.