Quando Bagno e Verghereto diventarono romagnoli

di Gilberto Mosconi

Da ieri sono 100 anni che i Comuni di Bagno di Romagna e di Verghereto sono stati trasferiti dalla provincia di Firenze a quella di Forlì. Infatti con decreto del 4 marzo 1923, n.544, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 marzo ed entrato in vigore il 12 aprile 1923) il Comune termale d’Alto Savio e quello di Verghereto, con altri vari Comuni della cosiddetta Romagna toscana che facevano parte del circondario di Rocca San Casciano, appartenente allora alla Provincia di Firenze, furono aggregati a quella di Forlì. Bagno e Verghereto avevano fatto parte del territorio toscano fin dal 15° secolo. Per un flash back su quel trasferimento territoriale regionale e provinciale, avvenuto a firma di Vittorio Emanuele III, su proposta dell’allora presidente del Consiglio dei Ministri Benito Mussolini, Giuliano Marcuccini, studioso e ricercatore di storia e cultura della Romagna toscana e per una vita lavorativa già bibliotecario del Comune di Bagno, ora in pensione, dice: "Ritengo che Mussolini non prese quella decisione per portare così le sorgenti del Tevere nel territorio provinciale della sua terra d’origine. Penso che la decisione di aggregare il circondario di Rocca San Casciano da Firenze a Forlì sia stata presa per fare più grande territorialmente la Provincia dov’era nato".

Lei ha fatto riferimento alla questione anche nel suo libro ’Intorno al giogo di che Tever si disserra’.

"Nell’ottobre 1924, in ottemperanza alla legge Gentile, che prevedeva sussidiari per ogni regione, Icilio Missiroli realizzò quello per la Romagna. In esso il Tevere non è neppure ricordato tra i fiumi romagnoli "

Quando cominciò il richiamo verso le sorgenti del Tevere?

"Verso gli anni ’30, quando la propaganda fascista cominciava a rimarcare che il Tevere non poteva che nascere in Romagna, la terra del Duce. Ma nel 1923 alla sorgente del fiume di Roma non ci pensava nessuno". Dopo un secolo cosa è rimasto di 500 anni di fiorentinità nei territori di Bagno e di Verghereto?

"La mia generazione anni ‘50, se proseguiva gli studi andava a Firenze e non a Bologna. Per Firenze c’erano ogni giorno due corse della corriera Firenze-San Piero e ritorno, c’era un servizio di taxi che due volte la settimana andava da San Piero a Firenze e viceversa. Per andare dall’Alto Savio a Bologna era ancora un problema. Per tantissimi anni anche la nostra cultura è rimasta legata a Firenze e alla Toscana. Adesso la E45 ci ha fatto fare un riferimento più facile e veloce con la Romagna. La nostra toscanità resiste ancora". Un po’ di toscanità fluisce ancora nella lingua e nei dialetti parlati in Alto Savio.

"Verghereto e Bagno sono al confine regionale. Alle Balze di Verghereto si potrebbe dire che parlano toscano. Prima della metà del 1900 andare a Sàrsina e poi a Cesena era un’impresa o quasi, sembrava un altro mondo. Fino ai primi decenni del 900 le comunicazioni stradali erano più facili, con la Toscana e Firenze che con la Romagna".