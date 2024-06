Quando Cesena sognava la rivoluzione

8-10 giugno 1914. In pieno centro a Cesena, durante i giorni tumultuosi della Settimana Rossa si sfiorò la strage. La raffica di un caporale mandato allo sbaraglio da un nervoso capitano ferì, fortunatamente in modo non grave, sette persone tra cui un ragazzino. Malgrado le autorità cittadine avessero concordato con il Prefetto del tempo la consegna dentro le caserme dei militari in città. Proprio la sconsiderata sparatoria che avevano provocato un eccidio durante una manifestazione in Ancona, il 7 giugno, contro il carovita e la repressione aveva dato fuoco alle polveri. Sciopero generale nazionale, insurrezione che diede alla Romagna l’illusione della rivoluzione dietro l’angolo.

Anche a Cesena la Camera del Lavoro aveva proclamato tre giorni di sciopero generale, d’intesa con il PRI (il maggior partito cittadino),il PSI e gli anarchici uniti nella lotta. I repubblicani volevano abbattere la monarchia, socialisti e anarchici anelavano la rivoluzione. Negozi chiusi per lutto, comizi vibranti a più voci dalla terrazza della locanda “Leon d’Oro” davanti al Comune, bandiere italiane abbrunate: sulla vetta del Campanone (la Torre civica) sventola la bandiera rossa. Per ricostruire il fattaccio della sparatoria abbiamo incrociato e confrontato due fonti diverse, di prima mano.

Le cronache locali de “Il Corriere Cesenate”, periodico cattolico, e quelle de “La Lotta di Classe, giornale provinciale del PSI, fondato da Benito Mussolini quando era socialista massimalista. Almeno per quanto riguarda gli spari la ricostruzione è univoca.

Un giovane, passando in bicicletta davanti alla Caserma Masini (era situata nel complesso della Chiesa dei Servi) urla slogan antimilitaristi. Un capitano lo abbranca: ma il giovane non si fa intimorire, anzi ha la meglio e scappa verso il centro. Il capitano inviperito ordina a due soldati e un caporale di inseguirlo. Accorre gente. i due soldati tornano indietro, mentre il caporale resta isolato e accerchiato: preso dal panico si addossa spaventato ai muri della Cassa di Risparmio e spara a casaccio. Fuggi fuggi, clamore, urla, feriti, rabbia. Due carabinieri disarmano il caporale. L’onorevole repubblicano Ubaldini, subito accorso, interviene su una sedia nella Galleria dell’Ospedale (l’attuale Galleria O.I.R) per placare a fatica gli animi più che eccitati. Il giornale cattolico riferisce di quei giorni anche atti sacrileghi contro chiese: il foglio socialista li minimizza.

Post scriptum, quattro mesi dopo, in novembre: l’editoriale de “La Lotta di Classe” rispecchia lo sbalordimento dei socialisti per il voltafaccia di Mussolini, allora appena esonerato dalla direzione dell’Avanti ed espulso dal PSI per le sue posizioni interventiste e guerrafondaie. Proprio quel Mussolini che i socialisti romagnoli per primi avevano eletto loro duce, cioè condottiero.

Quel Benito che poco tempo prima, ai tempi della guerra di Libia, sparava su “La Lotta di Classe” titoli del tipo: “E tre volte sia maledetta la guerra”; da pacifista sfrenato era divenuto interventista sfegatato.

Sono i disguidi del possibile, corti circuiti storici cui bisogna prestare grande attenzione, ieri come oggi. Perché, si sa: il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.