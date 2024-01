Quando i fedeli cesenati ’adottarono’ i coppi

Era l’estate del 2008, quando le impalcature circondarono la basilica della Madonna del Monte. Serviva arrivare fino al tetto, perché dalla copertura, in svariati punti, filtrava acqua. Bisognava rifare tutto, 4.000 metri quadrati di superficie, per un totale di 800.000 euro. Che i monaci ovviamente non avevano. Arrivarono le donazioni, numerose aziende del territorio risposero e il conto corrente dedicato cominciò a rimpinguarsi. Ma l’intento dei monaci era coinvolgere tutti, a partire dai singoli cesenati. Così ecco l’idea: ‘acquista una tegola del monastero’. L’associazione degli Artisti Cesenati ci mise del suo: tanti vecchi coppi che erano stati rimossi dal tetto vennero dipinti e messi in vendita. La risposta dei fedeli fu immediata. I fondi vennero trovati e la copertura fu ricostruita. Un caso eclatante, ma non unico. Nel 2020 il Comune di Cesena lanciò una raccolta fondi pubblica per contribuire al restauro della via delle Scalette (riaperta poi lo scorso 15 agosto), mentre la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena è intervenuta per la ricostruzione della cinta muraria colpita dall’alluvione.