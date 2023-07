Quando il borgo diventa sonoro Si parte con il jazz a Roncofreddo

"Un luogo magico dove gli occhi si perdono fino all’azzurro del mare e dove sentirsi orgogliosi di abitare in Romagna; un grande prato in cui riappropriarsi del rapporto con la natura e il convivio viene spontaneo". Con questa suggestiva descrizione, perfettamente corrispondente ai luoghi, meno battuti e perciò carichi della magìa del genius loci, il Comune di Roncofreddo, capofila del progetto, lancia la 33esima edizione di "Borgo Sonoro", che si apre domani alle 21.15. Borgo Sonoro interessa piccole località dei comuni di Borghi, Longiano, Mercato Saraceno, Savignano, Sogliano, ha il patrocinio e il contributo dalla Regione Emilia-Romagna e prevede la realizzazione fino al 19 agosto, di 9 concerti sensoriali in 9 piazze differenti delle Terre del Rubicone che, ferite dagli eventi alluvionali di maggio, rialzano la testa e tornano ad essere belle ed accoglienti. L’appuntamento dell’entrée è al Prato della Monta, in zona Farneto-Ciola Araldi (Roncofreddo) a pochi metri dalla solitaria chiesina. E, se il borgo è sonoro, è perché, insieme ai suoni della natura, i partecipanti possono anche immergersi nella musica strumentale portata fin lassù, nel caso specifico quella degli anni ’30, grazie al Quintetto "Rico’s Royal Rascals", composto da Enrico Farnedi tromba, ukulele e canto; Marco "Benny" Pratolani sassofoni, clarinetto; Marco Bovi chitarra, Emiliano Pintori pianoforte, Mauro Gazzoni batteria. Il quintetto hot jazz è nato dall’amore del polistrumentista Enrico Farnedi per la musica swing, blues, stomp, ragtime. Suadenti ballad, ma anche vivaci uptempo si incontrano e mischiano nel repertorio di questa formazione che reinterpreta la musica dei padri del jazz: Benny Goodman, Sidney Bechet, Bunny Berigan, Louis Armstrong, addentrandosi nel repertorio degli standards e spaziando fra le composizioni di Handy, Cole Porter, George Gershwin, Irving Berlin, Rodgers & Hart e altri grandi della canzone americana.

La data successiva è quella di martedì 1 agosto, nella cornice del Giardino di casa Tesei a San Damiano di Mercato Saraceno. L’evento in programma è un omaggio a Domenico Modugno, intitolato "Nel blu dipinto di blues" con musicisti di grande esperienza come Stefano Calzolari, Marco Frattini, Marc Abrams e l’elegante voce di Rossella Cappadone. Biglietto unico non numerato 5 euro, acquistabile sul vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate entro le 16 del giorno di spettacolo. Info al numero 351.7917480 dalle 17.

Raffaella Candoli