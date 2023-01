Quando il lupo era ‘nocivo’ si premiavano le doppiette

di Gabriele Papi

Storie di lupi, dalle nostre parti: tra ieri e oggi. La foto che riproponiamo è un documento d’epoca, di almeno settanta anni fa. Alta Val Savio: due lupari e un loro socio, lupo abbattuto sulle spalle, esibiscono nei borghi la loro preda. Occhio alla foto: uno dei due lupari ha in spalla un fucile semiautomatico a cinque colpi, contro i due della doppietta. Abbattere i lupi allora non era un reato, anzi per i lupari c’erano premi in denaro e in natura. Era ancora vigente, e lo sarà sino alla metà degli anni ’70 del secolo scorso, il Testo Unico sulla Caccia del 1939 per il quale il lupo era ‘nocivo’ (come la volpe, la faina, la puzzola, la lontra, il gatto selvatico: oggi appare una legge imbecille, ma ai tempi la mentalità era quella). ‘Nocivo’: da eliminare con ogni mezzo. La stessa legge d’allora consentiva i bocconi avvelenati, la cui posa - in teoria- doveva essere messa in atto solo dai guardacaccia, con segnalazione dei siti: è in quella retrograda mentalità che trova radici malate la pratica criminale, ancora odierna, dei bocconi avvelenati. Oggi porre polpette avvelenate è un reato penale.

Torniamo ai lupi di casa nostra: sembravano allora usciti di scena sul nostro Appennino, tranne rare apparizioni nelle alte vallate, zone depresse con alte vallate che nel frattempo s’erano spopolate per l’esodo degli abitanti verso la pianura. In Italia, negli anni 1970, la specie del lupo italico era ridotta al lumicino, confinata in poche aree dell’Appennino centro meridionale. Ma si affacciava, finalmente una nuova mentalità nei confronti della salvaguardia della natura. Cambiavano dunque anche le leggi: va ricordata l’”Operazione San Francesco” lanciata dal WWF in quegli anni. Il lupo diventava specie particolarmente protetta. Assurdo, scienza e cultura alla mano, definirlo ‘nocivo’, così come altre specie che sono predatori naturali, decisivi per l’equilibrio ecologico. Ieri la fauna selvatica era considerata ‘res nullius’, cosa di nessuno: oggi è patrimonio indisponibile dello Stato. Provoca talvolta danni? E’ lo Stato e i suoi organi periferici a doverli risarcire, come si sta facendo e si deve fare sempre meglio. Intanto, piano piano ma irresistibilmente il lupo tornava non solo nel nostro Appennino, ma fino alle Alpi. Perché i lupi oggi sono così vicini a noi, sulle nostre colline fin quasi alle porte di Cesena? Perchè nelle nostre alture c’è una delle più alte densità europee di ungulati (caprioli, cinghiali) e altre prede. E dove ci sono le prede tornano i predatori naturali. Quindi, niente allarmismi: più che i lupi, specie elusiva che teme l’uomo, sono più pericolosi certi cani randagi o quei cani da pastore con padroni disattenti. Inoltre ci sono oggi bravi studiosi a monitorare il fenomeno, la cui gestione è complessa e chiede buon senso e attenzione, non chiacchiere boccalone.

Post scriptum: chi scrive questo ‘pezzo’ è un ex cacciatore, non pentito, che come altri naturalisti ha sempre ammirato il lupo, superbo predatore e cacciatore nato. E che, giovane cronista quarant’anni fa ha seguito il ritorno del lupo sul nostro Appennino tra i corridoi selvaggi dei non lontani Monti Sibillini: verificando e incrociando fonti attendibili, non i clamori pelosi.