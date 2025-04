Quando il nemico numero uno era la fame

Le vecchie foto raccontano storie sorprendenti e dimenticate del passato prossimo della vita quotidiana della nostra città. Come l’ingresso al fianco laterale della Piazza Bufalini del Ristorante Popolare, gestito dalla Cooperativa di Consumo di allora, situato nel chiostro di S. Francesco (nei locali del Museo Archeologico di oggi). La foto risale ai primi anni cinquanta ma quel ristorante, o per meglio dire mensa popolare, era già stato allestito poco dopo la Liberazione di Cesena, il 20 ottobre 1944, per affrontare una delle tante situazioni d’emergenza dopo il passaggio del fronte: fame, miseria, mercato nero. Non solo per molti cittadini cesenati, ma anche per migliaia di sfollati, tra cui soldati italiani che cercavano di tornare a casa. Anche in quella occasioni il complesso della biblioteca malatestiana e del suo chiostro, oggi cittadella di cultura, dimostrarono come già altre volte nella lunga storia secolare, la loro polivalenza d’uso di fronte ai crocicchi, spesso dolorosi, della nostra storia.

Per fare un altro esempio, quando Cesena liberata era divenuta retrovia del fronte, le truppe inglesi allestirono un loro ospedale nella palestra e nelle aule del già ginnasio liceo Vincenzo Monti, oggi cuore pulsante della sezione Moderna della nostra biblioteca. Quell’ospedale tuttavia (come altri dei diversi contingenti delle truppe alleate) era riservato soprattutto ai soldati anglo-canadesi e indiani.

Tornando alla mensa popolare la sua attività era regolata dalla giunta democratica di ‘Cesena libera’ e dall’Eca, l’Ente di Assistenza Comunale quotidianamente alle prese con gli enormi problemi della ricostruzione e le necessità di una popolazione stremata: chi è nato dopo gli anni cinquanta al massimo ha conosciuto l’appetito, i nostri vecchi hanno conosciuto fame e stenti, dovuti alla guerra, oggi impensabili per i più giovani. ‘Gli anni difficili del passaggio del fronte a Cesena’ è appunto il titolo di un prezioso diario scritto con piglio da reporter e con grande umanità da Don Leo Bagnoli: notevole documento che resoconta dal 25 luglio 1943 al 25 novembre 1945 la vita quotidiana dei cesenati tra bombardamenti, lotte, speranza e dolori: e miseria generale, compresi i prezzi esorbitanti di gran parte dei generi alimentari proposti senza ritegno dai borsaneristi.

Un diario che è inoltre una miniera di notizie, date senza nascondimenti. Ad esempio Don Bagnoli annota in data 4 settembre 1943: ‘… ieri è stato percosso il prof. Alfredo Vantadori, direttore della Malatestiana, moderato ma già fascista’. Quei giorni del settembre 1943, dopo il defenestramento di Mussolini e l’arrivo del governo Badoglio illusero che la guerra fosse finita: purtroppo e invece iniziavano i mesi più cattivi, con i tedeschi padroni in casa nostra e i ‘repubblichini’ in camicia nera ringalluzziti e spesso feroci. Tornando infine al direttore Vantadori va però precisato che, malgrado i suoi trascorsi giovanili nel ‘fascio’ cesenate, seppe poi defilarsi da incarichi e impegni nei ranghi locali della Repubblica di Salò e delle brigate nere: atteggiamento che gli permise di non essere epurato dall’importante ruolo pubblico al ritorno della democrazia.